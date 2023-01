CM.IT | Zaniolo-Milan, il tempo stringe: la situazione allo stato attuale

Il destino di Nicolò Zaniolo è ancora tutto da scrivere con la Roma che attende le offerte dalla Premier League e non solo. Come stanno le cose per l’addio ai giallorossi e la posizione del Milan

Il calciomercato di gennaio è stato devastato da un fulmine che sta facendo tanto fumo e tanti rumors, quando ormai abbiamo superato la metà della sessione invernale, ma ancora poco di realmente concreto.

Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo e del suo possibile addio alla Roma, motivo per cui il calciatore ha chiesto di non essere convocato contro lo Spezia. La prima parte della stagione del centrocampista offensivo non è andata esattamente secondo i programmi. Dopo il gol decisivo nella finale di Conference League, in molti si aspettavano che l’ex Inter sarebbe stato protagonista e avrebbe trascinato i giallorossi anche in Serie A. Le cose, però, non sono andate esattamente così, soprattutto perché Zaniolo fa molta difficoltà a imporre le sue qualità sulla trequarti offensiva e i gol – come gli assist – sono stati pochissimi. L’addio a gennaio, negli ultimi giorni di trattative, sembra un’ipotesi decisamente concreta ma non di facile realizzazione, anche per il Milan. Infatti, mancano ormai solo nove giorni alla fine della sessione invernale e impostare un’operazione del genere è decisamente difficile. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, quindi, i rossoneri restano alla finestra ed esiste la possibilità che l’affare vada a buon fine, ma solo a determinate condizioni.

Zaniolo e la pista che porta in Premier League: c’è il Tottenham

La via che porta a Londra sembra, per ora, quella più concreta per quanto riguarda il futuro di Zaniolo.

Sul calciatore c’è il Tottenham di Antonio Conte, ma andrà risolto il problema relativo la formula di trasferimento, il diritto e non l’obbligo di riscatto. Anche con gli Spurs, quindi, l’operazione non è affatto definita o in fase avanzata, con la Roma che continua a chiedere 40 milioni e non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello. Sempre in Premier League, si è parlato dell’interesse di Brighton e Leeds. Sul club di Roberto De Zerbi, vi abbiamo già riportato le smentite ieri, che filtrano anche dallo stesso Leeds. Insomma, il tempo stringe e non si arriva a dama per l’addio di Zaniolo: la Roma attende comunque altre offerte, anche da campionati diversi dalla Premier, nei prossimi giorni.