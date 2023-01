Addio Zaniolo, la Roma ha fatto la sua mossa: proposta a sorpresa

Calciomercato Roma, la svolta che non ti aspetti: la mossa dei giallorossi per provare a cambiare le carte in tavola.

Vigilia di campionato per la Roma di José Mourinho, che al “Picco” contro lo Spezia vuole allungare il filotto di risultati utili consecutivi e lanciare un segnale importante alla concorrenza. Servirà un approccio importante alla partita per i giallorossi, ringalluzziti dalla striscia di vittorie ottenute in questo scorcio di stagione.

A tenere banco, però, sono sempre e comunque le voci di mercato. E non potrebbe essere altrimenti, visto il tam tam mediatico seguito alla decisione legata alla mancata convocazione di Nicolò Zaniolo. Dopo settimane interlocutorie, infatti, lo strappo degli ultimi giorni ha cambiato in maniera importante le carte in tavola. Il numero 22 della Roma ha espresso il suo desiderio di cambiare aria, per provare a giocarsi le proprie chances in un nuovo contesto. I discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 sono letteralmente naufragati. Pinto, però, non ha alcuna intenzione di svendere uno dei talenti più luminosi della rosa di José Mourinho.

Calciomercato Roma, offerto Zaniolo al Psg: le ultime dalla Francia

La Roma chiede 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Preferirebbe imbastire una trattativa a titolo definitivo, non disdegnerebbe una proposta di prestito con obbligo di riscatto non condizionato. Secco rifiuto ad ogni altro tipo di proposta, che è il motivo per il quale al momento il Tottenham è andato a sbattere contro il muro eretto da Pinto. Come vi abbiamo riferito, non hanno trovate conferme le indiscrezioni circa un presunto abboccamento tra Zaniolo ed il Brighton di De Zerbi. La telenovela, però, non è ancora finita, e potrebbe arricchirsi di una nuova puntata a stretto giro di posta.

Oltre a Tottenham, Borussia Dortmund e West Ham, anche il Psg potrebbe entrare clamorosamente in corsa. Secondo quanto riferito da footmercato.net, infatti, la Roma avrebbe offerto il cartellino di Zaniolo proprio al club transalpino, non ottenendo per il momento alcuna risposta. Una partita a scacchi quella tra Zaniolo e la Roma, che potrebbe vivere ore caldissime all’approssimarsi della chiusura della sessione invernale di calciomercato. Staremo a vedere quello che succederà: da segnalare, dunque, la proposta giallorossa al Psg in ottica Zaniolo, il che chiaramente non presuppone per forza di cose sviluppi in tal senso.