Addio Skriniar e reazione immediata: “L’Inter mi ha chiamato per firmare”

Skriniar e de Vrij potrebbero avere un destino incrociato, parla l’agente del difensore: “L’Inter vuole accelerare per il rinnovo”

In casa Inter, dopo la vittoria in Supercoppa italiana contro i rivali cittadini, la questione principale che tiene banco è quella relativa ai calciatori in scadenza di contratto. Tra questi, ci sono anche Milan Skriniar e Stefan de Vrij.

Sono stati per anni due baluardi della retroguardia nerazzurra, ora potrebbero salutare entrambi il club meneghino. Ai microfoni di ‘Rai Sport’, ha parlato Federico Pastorello, agente di Stefan de Vrij: “Non so se Skriniar andrà al PSG già entro la fine del mercato di gennaio, ma quello che posso dire è che i dirigenti dell’Inter in queste ore mi hanno chiamato per accelerare il rinnovo di de Vrij”. In maniera indiretta, quindi, l’agente ha fatto intuire che ormai le speranze di vedere Skriniar in nerazzurro nella prossima stagione sono ridotte ai minimi. Riguardo al centrale olandese, suo assistito, ha parlato anche delle sirene estere.