Non solo Ziyech: doppio intreccio Milan-Roma

La Roma rimette nel mirino un vecchio pallino come Hakim Ziyech, il marocchino in un doppio intreccio col Milan

Un ritorno di fiamma a quasi sei anni di distanza, che però questa volta potrebbe avere chances di concretizzarsi. La Roma aveva inseguito a lungo Hakim Ziyech nell’estate del 2017, andando vicinissima ad acquistare il marocchino. Ora, il suo profilo torna a stuzzicare e non poco dalle parti di Trigoria.

Inevitabile tornare a pensarci, nei giorni in cui Zaniolo può lasciare la Roma: ma i giallorossi chiedono 40 milioni per il loro talento. Per ora, il muro alzato dai capitolini non concretizza in maniera definitiva l’addio. Come raccontato da Calciomercato.it, non trova conferme per Zaniolo la pista Brighton, mentre le condizioni proposte dal Tottenham non convincono. Roma che però sa che la separazione dal classe 1999 ormai è uno scenario concreto e va dunque a caccia di un erede come può esserlo il giocatore del Chelsea. Operazione non semplice, con l’ingaggio del marocchino che per la parte fissa è sui cinque milioni di euro, ma con i bonus arriva quasi a sette milioni. Per usufruire del decreto crescita, occorrerebbe un acquisto a titolo definitivo con un tesseramento di lunga durata, ma i giallorossi valutano anche un prestito con obbligo di riscatto. Da parte dei londinesi, affare possibile in quanto dopo i numerosi acquisti di gennaio la rosa va sfoltita. Potter ha schierato maggiormente di recente il giocatore, anche per alcuni infortuni, ma visto che Aubameyang non può essere tesserato per una terza squadra in questa stagione, Ziyech è uno dei primi indiziati all’addio insieme a Pulisic. Anche Sterling è finito sul mercato.

Roma, intrigo Ziyech-Zaniolo: e il Milan pensa all’assalto last minute

In tutto questo, occhio alla posizione del Milan. Per due motivi. Il primo, è che i rossoneri sono un’altra squadra che ha sempre avuto un occhio di riguardo per Ziyech. Ma non vogliono svenarsi per lui, e nemmeno partecipare a una eventuale asta.

E allora, i rossoneri potrebbero, a sorpresa, piazzare il blitz proprio per Zaniolo all’ultimo momento, giocando d’anticipo rispetto alla loro intenzione originaria di provarci in estate. Soprattutto se dalla Premier League nessuna andasse a dama con la Roma.