CM.IT | Deulofeu e la Roma: ecco come stanno le cose

Quest’anno il ventottenne spagnolo ex Milan ha collezionato 17 presenze realizzando 3 gol e 7 assist. Il suo contratto con l’Udinese scade a giugno 2024

Potrebbe non essere all’Udinese il futuro prossimo di Gerard Deulofeu. Come raccolto da Calciomercato.it, il club friulano è disposto a cederlo già in questa sessione di gennaio con una valutazione iniziale che si avvicina ai 20 milioni di euro.

I Pozzo hanno già avuto contatti concreti in Premier, in particolare con l’Aston Villa che è quello che fin qui ha manifestato il maggiore interesse per il fantasista spagnolo con trascorsi nel Milan.

In queste ore sono tornati alla ribalta rumors che danno la Roma pronta a prendere Deulofeu dopo la cessione di Nicolò Zaniolo. Stando a quanto appreso da CM.IT, al momento non risulta esserci una trattativa così avanzata tra l’Udinese e la società dei Friedkin.

Gerard #Deulofeu piace da tempo alla #Roma, ma ad oggi non abbiamo raccolto segnali di una trattativa alle fasi finali con l’#Udinese. Confermato l’interesse dell’#AstonVilla. La valutazione iniziale è piu vicina ai 20 che ai 10 milioni @calciomercatoit @alessio_lento — daniele trecca (@danieletrecca) January 21, 2023

Deulofeu piace però molto a Pinto e soci, l’estate scorsa il Generale manager giallorosso ha mosso passi concreti per il ventottenne, poi è emersa la possibilità di mettere le mani su Dybala a zero, Zaniolo è rimasto e la pista è tramontata.

Deulofeu: “Felice all’Udinese. Quello che deve succedere, succederà”

A onor di cronaca vanno sottolineate le dichiarazioni rilasciate un paio di giorni fa da Deulofeu. Alla ‘CBS’ il classe ’94 ha scacciato via tutte le voci di mercato che lo riguardano, dichiarando di essere “felice a Udine” e di voler “restare” alla corte di Sottil.

Allo stesso tempo, tuttavia, il numero 10 bianconero non ha chiuso del tutto alla possibilità di un addio: “Non mi interessa il futuro – ha aggiunto – quello che deve succedere, succederà. L’Udinese ha un’organizzazione straordinaria, è un club storico e mi ha dato grande fiducia. Qui sento di poter dare il meglio di me stesso. Sono davvero orgoglioso di vestire questa maglia”.