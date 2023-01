Inter, ecco quanto pesa la mancata cessione di Skriniar la scorsa estate

L’Inter e Skriniar sono sempre più lontani. Dopo il momentaneo mancato rinnovo, sono sempre più insistenti le voci che vedono lo slovacco già a Parigi. A gennaio o a giugno, la destinazione è stata scelta

La mancata cessione di Milan Skriniar la scorsa estate rischia di pesare, e non poco, sui conti dell’Inter. Il giocatore slovacco al momento ha rifiutato la proposta di rinnovo da parte del club nerazzurro e sarebbe molto vicino a una nuova destinazione: Parigi.

Il contratto del difensore scade il 30 giugno 2023 e, a meno che non arrivi una proposta per gennaio, probabilmente lascerà l’Inter a parametro zero questa estate. Un giocatore per cui il Psg, l’estate scorsa, era pronto a sborsare 60 milioni. Di chi è la colpa?

Qui bisogna tornare indietro di qualche anno, alla sentenza Bosman del 15 dicembre 1995, che ha cambiato totalmente le dinamiche del mercato. Una sentenza che costringe i club a muoversi almeno un anno e mezzo prima della scadenza del contratto di un giocatore e impostare un rinnovo per non rischiare di perderlo a zero. Ecco perché l’Inter avrebbe dovuto trovare da tempo un accordo con Skriniar e poi, eventualmente, venderlo al miglior offerente. Più un calciatore si avvicina alla scadenza del contratto, meno i club sono disposti a pagare per averlo. Giustamente, potremmo aggiungere.

Beppe Marotta l’estate scorsa aveva le idee ben chiare. Vendere lo slovacco, incassare dal Psg 60 milioni (che per un difensore, diciamocelo, sono davvero tanti) e portare in nerazzurro Gleison Bremer, con cui l’Inter aveva già un accordo verbale. Avere il sostituto pronto, prima della cessione di un giocatore, è fondamentale. E invece ora l’Inter si ritroverà senza Skriniar, senza 60 milioni e senza un valido sostituto.

Inter e Skriniar sempre più lontani, ora che si fa?

Adesso l’Inter deve assolutamente correre ai ripari, sia per quanto riguarda il buco da 60 milioni che lascerà Skriniar se dovesse effettivamente partire da Milano, sia per evitare che questa cosa si ripeta in futuro. L’Inter è pronta a blindare alcuni dei suoi imprescindibili su cui aleggiano da sempre le ombre dei club esteri. Primo su tutti Nicolò Barella, che ha scatenato più volte l’interesse del Chelsea, ma in passato anche del Liverpool. E poi c’è Lautaro Martinez, anche lui come il centrocampista sardo in scadenza a giugno 2026. Ben più urgente è la questione Alessandro Bastoni, con un contratto che scade nel 2024 e un rinnovo ancora da impostare.

E parlando di cessioni, ora i nerazzurri stanno valutando con interesse anche le proposte intorno a Marcelo Brozovic. Perché la partenza di Denzel Dumfries, che sembra essere sempre più vicino alla Premier, potrebbe non bastare per le casse dell’Inter. Insomma, nessuno, ora più che mai, è incedibile. E i tifosi tremano.