DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 21 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulle trattative e i movimenti di calciomercato di oggi, sabato 21 gennaio

Sabato di campionato, ma con il calciomercato sempre sullo sfondo. E che negli ultimi dieci giorni potrebbe riservare sviluppi inattesi per le big italiane, anche visto quanto accaduto negli ultimi giorni.

Da capire le ripercussioni, in entrata e in uscita, sulla Juventus dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica. L’Inter ormai è lontana dal rinnovo di Skriniar, che potrebbe anche dire addio a sorpresa nell’immediato. E la Roma è alle prese col caso Zaniolo, altro giocatore adesso ‘a rischio’. Nel frattempo, tiene sempre banco, in casa Milan, la questione del rinnovo di Leao.

Seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

LIVE

9.53 – Roma, futuro di Zaniolo in bilico: per ora giallorossi non convinti dai sondaggi di Tottenham, West Ham e Borussia Dortmund.

8.55 – Inter, fumata nera per il rinnovo di Skriniar: occhio al possibile addio a gennaio, si attendono le mosse del Psg.