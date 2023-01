La penalizzazione stravolge i piani della Juventus: come cambia il mercato

La penalizzazione scompagina i piani per il mercato di gennaio della Juventus: da Rabiot al terzino, ecco cosa succede

La sentenza è arrivata e ha stravolto la stagione della Juventus. Dalla rincorsa scudetto, i bianconeri si sono ritrovati tagliati fuori anche dalla corsa Champions.

I quindici punti di penalizzazione mettono Allegri a distanza siderale dal quarto posto (12 lunghezze) e potrebbero rappresentare la pietra tombale sul campionato della Juventus. In attesa della pubblicazione della motivazioni e quindi del ricorso al Collegio Arbitrale dello Sport presso il Coni, si può ipotizzare un cambio netto nel calciomercato invernale dei bianconeri. Se prima l’idea poteva essere di inserire un terzino, a maggior ragione se arrivasse l’offerta giusta per McKennie, ora la strategia sarà completamente diversa.

Difficile immaginare acquisti di spessore, più facile ipotizzare la partenza, anche di qualche big, per fare cassa. Oltre al centrocampista americano, già inserito nella lista dei cedibili, è ora più facile ipotizzare un addio anticipato di Rabiot. I dirigenti stavano provando a trovare uno spiraglio per il rinnovo con una proposta di quattro anni a otto milioni a stagione, come raccontato da Calciomercato.it. Ipotesi che diventa ancora più complicata ora con lo scenario di un addio già a gennaio che potrebbe diventare concreto.

Calciomercato Juventus, via Rabiot: si punta sui giovani

Dovesse arrivare una proposta interessante, sarebbe ora più facile lasciar partire Rabiot anche per Allegri, suo grande estimatore.

Con il francese via, il tecnico potrebbe dare ancora maggior spazio ai giovani presenti in rosa: Miretti e Fagioli su tutti che potrebbero sfruttare questa seconda parte di stagione per dimostrare di essere davvero pronti ad essere prime scelte in una squadra da vertice.

Difficile, invece, pensare all’addio immediato di altri big come Vlahovic e Chiesa, in quanto immaginare una vera e propria smobilitazione a stagione in corso non è realistico. Valutazioni che sono finite sul tavolo della dirigenza juventina già da ieri sera, subito dopo la sentenza. Le mosse future dipenderanno anche da quanto la società crede nel ricorso per poter annullare la penalizzazione: quella che potrebbe ribaltare completamente lo scenario.