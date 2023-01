Kessie, altro ribaltone: spunta il nuovo scambio

Franck Kessie è uno dei nomi più caldi del mercato: l’ivoriano accostato all’Inter, ma spunta un nuovo scambio

Fatta eccezione per il Chelsea, letteralmente scatenato a suon di colpi clamorosi, il mercato invernale fin qui è stato piuttosto fermo un po’ per tutti, non soltanto per le squadre italiane. Ma, come sempre, l’avvicinarsi del gong di fine gennaio e l’emergere di urgenze specifiche può fungere da acceleratore e infiammare rapidamente il contesto.

Ne sa qualcosa l’Inter, coinvolta negli ultimi giorni in diversi rumours e scenari. Non soltanto le ultime notizie su Skriniar, con la fumata nera per il rinnovo e il rischio di un addio nell’immediato. Ma anche le varie indiscrezioni sull’asse Milano-Barcellona. A cominciare dall’ipotesi, durata pochissimo, di uno scambio tra Correa e Depay, poi finito all’Atletico Madrid. Insieme a quello, un altro scambio, quello tra Brozovic e Kessie, sul quale Calciomercato.it vi ha raccontato di una trattativa non realmente decollata, ma di un’ipotesi sul piatto e che potrebbe essere valida anche per giugno. Da parte di Marotta, è arrivata una smentita secca, per il momento nulla di concreto. Le vie del mercato, lo sappiamo, sono infinite. L’ivoriano resta comunque al centro delle voci di mercato del momento.

Kessie, il nuovo scambio che lo allontana dalla Serie A

E non a caso, il suo nome emerge nella notizia di un altro possibile scambio, che lo porterebbe, stavolta, lontano da un ritorno in Serie A. Coinvolto il solito, scatenato, Chelsea, che a quanto pare non ha ancora finito di rivoluzionare la propria rosa.

Secondo ‘Sport’, infatti, l’ivoriano potrebbe essere scambio con Hakim Ziyech. Il marocchino resta con le valigie in mano, pronto a lasciare Londra. Si sarebbe proposto al Barça nell’ottica di una sostituzione di Depay, per la quale si tratta di uno dei nomi preferiti da Xavi. Catalani che, dal canto proprio, non sarebbero però, nel caso, orientati verso uno scambio ‘diretto’, ma soltanto ad un doppio prestito con operazioni separate. Chelsea che sarebbe aperto anche a una operazione singola che preveda solo l’addio di Ziyech, che non rientra più nei piani.