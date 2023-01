CM.IT | Skriniar attende il Psg: più di 10 milioni a stagione

Ha rifiutato l’offerta di rinnovo da circa 6 milioni più bonus presentatagli dall’Inter. Non va escluso un rilancio, ma lo slovacco appare deciso all’addio a zero

Come svelato da Calciomercato.it lo scorso 13 gennaio, al di là delle successive dichiarazioni contrapposte di Marotta, in casa Inter c’era pessimismo in merito alla risposta di Skriniar alla proposta di rinnovo del contratto formulata qualche mese fa. Il pessimismo è stato poi confermato dallo stesso calciatore slovacco, che ha rifiutato i circa 6 milioni più bonus offerti dal club di Zhang per prolungare l’accordo in scadenza a giugno.

L’Inter fa sapere che non formulerà un’altra offerta, ma un rilancio non va escluso del tutto visti i precedenti con Brozovic e Perisic. Seppur il ‘caso’ Skriniar sia del tutto diverso dagli altri, nel senso che il difensore nerazzurro appare deciso a fare il salto in una big europea. A febbraio farà 28 anni, questa è quindi probabilmente l’ultima occasione che ha per dare una svolta importante alla sua carriera.

Piace a tanti, vedi il Bayern, ma il PSG resta la destinazione in pole e quella preferita da Skriniar. Lo slovacco si è preso qualche giorno di ‘riflessione’, in attesa di una mossa dallo stesso club transalpino in direzione chiusura di un’intesa al momento solo verbale.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, la società di Al-Khelaifi dovrebbe garantirgli un contratto quinquennale da oltre 10 milioni di euro a stagione bonus inclusi.

In Francia parlano di un possibile tentativo in questi ultimi giorni di mercato per consegnarlo subito a Galtier, il quale oggi ha glissato sull’argomento.

Va detto che sia al Paris Saint-Germain (a livello difensivo, visto il ‘recupero’ di Sergio Ramos, non è in emergenza numerica) che allo stesso Skriniar (in ottica bonus alla firma) non converrebbe molto anticipare il matrimonio.

Difficile l’addio di Skriniar entro il 31 gennaio

Dall’Inter, che ha gestito male e poi malissimo la vicenda anche a livello di comunicazione, non filtra apertura alla cessione del numero 37, divenuto capitano dopo che Onana ha scalzato Handanovic dal ruolo di titolare. Sia per una questione di immagine – perché sarebbe meglio perderlo a zero che intascare le briciole – sia perché in pochissimi giorni sarebbe estremamente complicato trovare un sostituto pronto e all’altezza.

Inoltre l’addio di Skriniar indebolirebbe non poco la squadra di Inzaghi, rendendo più tortuosa la strada verso l’obiettivo minimo della stagione, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League.