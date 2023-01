Skriniar al Psg, Galtier rompe il silenzio

Il futuro di Skriniar sembra essere lontano dall’Inter: dal Paris Saint-Germain arrivano le parole di Galtier in conferenza

No al rinnovo. Milan Skriniar, al momento, ha declinato la proposta di prolungamento presentata dall’Inter, confermando il pessimismo raccontato da Calciomercato.it. Il suo futuro quindi sarà lontano dai nerazzurri, da stabilire se subito o aspettando la fine della stagione.

Dopo una lunga attesa, lo slovacco ha decido di declinare l’offerta di Marotta ed ora si attende di conoscere la sua prossima destinazione, con un club che sembrerebbe davanti a tutti: il Paris Saint-Germain. Il club francese lo ha corteggiato a lungo anche in estate, non riuscendo però ad abbattere le resistenze interiste che non hanno voluto abbassare le pretese economiche. Ora il rischio di perderlo a zero è concreto, ma potrebbe esserci anche una partenza anticipata e il Psg, ancora una volta, è pronto a farsi avanti.

Che sia a gennaio o giugno, Skriniar è destinato a lasciare Milano, costringendo l’Inter a cercare sul mercato un sostituto all’altezza. Tornando al Psg, su Skriniar ha parlato oggi in conferenza stampa il tecnico Cristopher Galtier.

Calciomercato Inter, Galtier e l’arrivo di Skriniar

Dopo le voci che volevano il Paris Saint-Germain avere già un accordo con Skriniar, inevitabili sono arrivate le domande sullo slovacco nel corso della conferenza stampa di Galtier.

L’allenatore dei parigini ha preferito però non sbottonarsi più di tanto, rispondendo allo stesso modo alle domande su un suo possibile arrivo a gennaio e in estate. “Non posso dirtelo” la risposta di Galtier su Skriniar. Nessuna conferma, né tantomeno una smentita, con il dubbio su quel che sarà il futuro dell’ex Sampdoria che resta in piedi. Inzaghi, ovviamente, spera che non si creino i presupposti per una sua cessione già nel mercato di gennaio, costringendo il tecnico nerazzurro a inserire un elemento nuovo nella retroguardia e trovare nuovi equilibri. Quelli che saranno comunque necessari dalla prossima stagione quando, con Skriniar via, potrebbe lasciare anche de Vrij, anche lui in scadenza di contratto a giugno.