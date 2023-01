Juve, annunciata la firma imminente: “Ho intenzione di farlo”

Uno dei maggiori casi di mercato degli ultimi mesi sta per raggiungere un accordo definitivo per il nuovo contratto

Risulta estremamente complicato in casa Juventus pensare in questo momento al calciomercato. A causa della pesantissima stangata dalla sentenza della Corte d’Appello Federale emessa ieri sera, il club bianconero si è improvvisamente ritrovato in classifica con 15 punti di penalizzazione in meno per il caso plusvalenze.

Inevitabilmente, però, i dirigenti bianconeri – oltre al ricorso già preannunciato presso il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni – dovranno cominciare a programmare per il futuro. Innanzitutto dovrà essere valutata la posizione di Massimiliano Allegri alla guida dei bianconeri. L’allenatore toscano avrebbe ancora a disposizione altri due anni di contratto con il club, ma le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte dalla prossima stagione si sono fatte nuovamente insistenti.

Dalla scelta del tecnico, infatti, passeranno quelle che dovranno essere le strategie da adottare sul mercato. Uno dei calciatori che Allegri aveva chiesto la scorsa estate alla Juventus, ad esempio, è Roberto Firmino. L’attaccante brasiliano di proprietà del Liverpool andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023 e per caratteristiche è sempre stato apprezza dal tecnico juventino. Sul suo futuro, però, nelle scorse ore sono giunte importanti novità.

Calciomercato Juventus, Firmino annuncia il rinnova: “Voglio rimanere al Liverpool”

A margine dell’incontro di questo pomeriggio in Premier League pareggiato per 0-0 tra Liverpool e Chelsea, sia Roberto Firmino che Jurgen Klopp hanno parlato di rinnovo.

L’attaccante brasiliano si è addirittura sbilanciato, anticipando una firma sul nuovo contratto che a questo punto sembra quasi scontata. Queste le parole di Firmino riportate dal ‘The Sun’: “Rinnovo? E’ fantastico giocare un calcio di altissimo livello con grandi calciatori. Sono felice e ho intenzione di rimanere qui per aiutare il Liverpool“.

Ottimismo che è stato condiviso anche da Klopp che non ha risparmiato complimenti al suo centravanti: “Sa qual è la situazione e cosa pensiamo di lui, è chiaro. Non c’è nient’altro da aggiungere, non ci sono problemi, questa è la situazione. Non vedo altri ostacoli, lui per noi è importante. Credo che nella prima parte di stagione non siamo andati bene, ma Bobby è stato l’unico a giocare con un buon rendimento. Probabilmente è stato l’unico a giocare con continuità in tante gare”.