DIRETTA | Caso Plusvalenze Juve: ecco cosa succede dopo la richiesta di penalizzazione

Dopo la richiesta di penalizzazione di 9 punti per la Juventus da parte della Procura della Figc, ora si attende la decisione della Corte d’Appello: le ultime sul caso

Giornata intensa per il mondo Juventus con l’udienza della Corte Federale d’Appello sull’istanza di riapertura del caso plusvalenze. Le vicende di campo per oggi sono messe in secondo piano, visto quanto sta accadendo.

Il procuratore Chiné, nel corso dell’udienza ha chiesto una sanzione di ben nove punti di penalizzazione per la Juventus sul campionato in corso. Collegato da remoto da Torino per seguire c’era anche il nuovo presidente del club bianconero, Gianluca Ferrero. Tutte le ultime sulla vicenda:

LIVE

15.15 – In corte d’appello si sta andando avanti come treni, come evidenziato da Marco Giordano a TvPlay. Stasera può arrivare questa sentenza: stanno bruciando le tappe.

15.00 – La corte Federale è in camera di consiglio per valutare l’ammissibilità del ricorso della procura federale.

14.50 – Qualora venissero comminati i nove punti di penalizzazione ecco come cambierebbe ad oggi la classifica.

14.45 – Ora si attende la decisione della Corte d’Appello.

14.00 – Per gli altri club coinvolti chiesta un’ammenda.

13.55 – Lo stesso procuratore ha chiesto anche l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini.

13.40 – Il procuratore Chinè ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus.