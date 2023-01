Penalizzazione Juve, classifica stravolta: così cambierebbe tutto

La procura federale nell’ambito del processo per le Plusvalenze dell’inchiesta Prisma ha chiesto ben nove punti di penalizzazione per la Juventus. Ecco come cambierebbe la classifica attuale

Mentre in campo la Juventus ha ritrovato il sorriso vincendo contro il Monza 2-1, con annesso passaggio del turno in Coppa Italia, al di fuori del terreno di gioco la situazione non è particolarmente favorevole.

Il club bianconero, fresco peraltro di cambio di registro, è alle prese con la riapertura del filone plusvalenze. Oggi infatti è stato il giorno dell’udienza della Corte Federale d’Appello sull’istanza in questione che tiene col fiato sospeso i tifosi e l’ambiente juventino. Nello specifico il procuratore Chinè ha chiesto una sanzione di ben nove punti di penalizzazione per la Juventus in merito al campionato attualmente in corso, che vede peraltro la compagine di Allegri navigare al terzo posto. Lo stesso procuratore ha anche richiesto l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini.

Juventus e il caso plusvalenze: ecco come cambierebbe la classifica attuale in caso di penalizzazione

Una mano pesante che inevitabilmente rischia di condizionare anche il campo per la Juventus, qualora fossero poi effettivamente comminati i nove punti di penalizzazione richiesti dalla procura.

Andiamo ad analizzare quindi la classifica attuale, mettendola a confronto, ad oggi, con un’eventuale graduatoria stravolta da nove ipotetici punti di penalizzazione per i bianconeri. Allo stato attuale la compagine di Allegri è terza in classifica con 37 punti totali, uno in meno del Milan secondo e con ben 10 lunghezze di distanza dal Napoli primo.

Classifica Serie A: Napoli 47 punti; Milan 38; Juventus 37; Inter 37; Atalanta, Lazio e Roma 34; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Bologna e Empoli 22; Monza 21; Lecce 20; Salernitana e Spezia 18; Sassuolo 16; Verona e Sampdoria 9; Cremonese 7.

Una classifica che cambierebbe radicalmente nel caso in cui alla classifica attuale fossero aggiunti, in questo momento, nove punti di penalizzazione per la Juventus. Così facendo i bianconeri passerebbero da 37 a 28 scivolando dietro anche ad Inter, Atalanta, Lazio e Roma, fuori dalla zona europea.

Classifica Serie A: Napoli 47 punti; Milan 38; Inter 37; Atalanta, Lazio 34 e Roma 34; Juventus* 28 Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Bologna e Empoli 22; Monza 21; Lecce 20; Salernitana e Spezia 18; Sassuolo 16; Verona e Sampdoria 9; Cremonese 7.

*in caso di 9 ipotetici punti di penalizzazione