“Non vedono l’ora di colpire la Juventus”: i tifosi si spaccano sul caso plusvalenze

Sono ore cruciali per la Juventus e le società coinvolte nell’udienza per la riapertura del caso plusvalenze. I tifosi si spaccano su quanto sta succedendo

La Juventus, dopo aver superato la prova Monza in Coppa Italia, nelle ultime ore si sta occupando di un caso che va avanti ormai da mesi ed è quello relativo il caso plusvalenze.

Oggi 20 gennaio è il giorno dell’udienza per la riapertura del caso e il procuratore Chiné ha formulato la richiesta di nove punti di penalizzazione come sanzione per il club bianconero, mentre per gli altri club coinvolti potrebbero arrivare delle ammende. Un dato di fatto che oggi ha portato a una vera e propria valanga sui social network e in particolare su Twitter. Sono tanti i supporters bianconeri che stanno seguendo i passaggi processuali con grande indignazione. Molti si chiedono perché la Juventus debba avere una sanzione di questo tipo, diversa dalle ammende per gli altri club. Altri, e non sono pochi, sostengono che andrebbe boicottata la Serie A o che la Vecchia Signora dovrebbe iscriversi ad altri campionati. Esagerazioni, ma che fanno capire il punto di vista dei tifosi in questo momento.

Come hanno reagito i tifosi di altre squadre all’udienza sul caso plusvalenze e la Juventus

Ovviamente anche i tifosi delle altre squadre hanno iniziato a esprimersi in massa su Twitter, una volta apprese le notizie in arrivo dall’udienza.

Molti trattano la questione con ironia, altri la prendono più seriamente e sostengono che nove punti di penalizzazione siano pochi in relazione agli elementi dell’accusa. Inoltre, c’è anche chi sostiene che nell’era dei tre punti una ‘punizione’ di questo tipo sia facilmente recuperabile. Insomma, in attesa delle decisioni finali, le discussioni sono sempre più accese.

Perchè non vedono l’ora di colpire la Juventus, contro ogni logica di buona fede, senza garanzie….. — The Funku 🐻 (@TFunku) January 20, 2023

Bene, ora quindi ci rimane solo di modificare il famoso “eh si” in un “non si sa ancora”.cosa ne pensa? A meno che lei nn ha i mezzi per conoscere in anticipo le decisioni altrui. Cosa che ci incuriosirebbe alquanto — DDM23 (@DDM231) January 20, 2023

Punti di penalizzazione solo alla #Juventus.

Agli altri ammende risibili. Chi sì, chi no e Chinè.#plusvalenze — Livio💤 (@liviozeta929) January 20, 2023

Lo dico dal 2006 e lo ribadisco adesso: @juventusfc bisogna ritirare la squadra e andare in @premierleague partendo anche dal basso non importa,

tifosi della #Juve disdire in massa gli abbonamenti del calcio.

E’ necessario lasciare a loro il palcoscenico. — flr69flr (@flr69flr) January 20, 2023

#Juventus 9 pti penalizzazione

Genoa: 320K€

Samp: 195K€

Parma: 338K€

Pescara: 125K€

Pisa: 90K€

Empoli: 42K€

Pro Vercelli: 23K€

Novara: 8K€

Quindi al Novara quello che ho speso per cambiare cucina, alla Pro quello che ho pagato la macchina.

Meraviglia 🤡#plusvalenze — NevJo (@Djnc78) January 20, 2023

L’ennesima dimostrazione che in questo paese non cambierà mai nulla.

A questo punto conviene delinquere.#plusvalenze#Juventus https://t.co/VYUqekm3qx — Andrea Fiocchi (@fiock81) January 20, 2023

Ancora polemica sul numero di scudetti,la #Juventus rilancia:

Sono 40 sul bilancio. — DIMO (@DimoDaniele) January 20, 2023

Ma toglieteceli altri 9 punti,tanto già ce ne avete tolti 2 sul campo (ricordate?).

Così arriviamo a 11 e non se ne parla più.#Juventus — Domenico  (@dandread91) January 20, 2023

Praticamente puoi falsare indirettamente un campionato perché tanto riceverai solo qualche punticino di penalizzazione (dagli uno ai 3 probabilmente) — Albi MazZone (@AlbiMazzone) January 20, 2023