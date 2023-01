Anche la Uefa sanziona la Juve: “Tre anni senza Coppe”

Dopo i quindici punti di penalizzazione per la Juventus potrebbe essere in arrivo una nuova stangata: si muove la Uefa

Non ha ancora fatto in tempo a digerire la stangata della Corte di Appello Federale che la Juventus potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una nuova batosta.

Saranno mesi impegnativi e difficili per la società bianconera che si è vista infliggere una penalizzazione di quindici punti in classifica. La speranza è affidata al ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, ma intanto a Torino temono che le brutte notizie non siano finite. Oltre al primo processo plusvalenze, che questa sera ha emesso la sua condanna, ci sono altri inchieste (sportive e non) ancora in corso.

Oltre ai filoni italiani, la Juve segue con apprensione le possibili mosse della Uefa, che ha puntato i riflettori sulla società piemontese. Proprio a questo riguardo arrivano indiscrezioni non certo positive con la prospettiva di una nuova, pesantissima, stangata per la Juve in arrivo proprio dalla Uefa.

Juventus, la Uefa all’attacco: tre anni senza coppe

Stando a quanto riportato da Luca Momblano a ‘juventibus’, infatti, la Uefa starebbe pensando “di escludere la Juventus da tutte le competizioni europee per tre anni a partire dalla prossima stagione”.

Una indiscrezione che, se confermata, rappresenterebbe una batosta durissima per la società di Torino. Tre anni senza gli introiti della Champions e lontano dai palcoscenici europei costringerebbero la Juve ad una revisione ancora più importante dei propri piani. L’esclusione dalle coppe, infatti, renderebbe complicato immaginare acquisti economicamente importanti per il club, ma sarebbe anche difficile attrarre altri giocatori a Torino, considerato che non avrebbero la possibilità di giocare le competizioni internazionali.

Un problema, infine, che potrebbe ripercuotersi anche sui calciatori attualmente nella rosa di Allegri. Non sarebbe una sorpresa se qualcuno, all’idea di stare lontano dalla Champions per tre anni, chiedesse la cessione. Ma questo è quel che potrà accadere: la certezza sono i 15 punti di penalizzazioni. In attesa delle decisioni della Uefa.