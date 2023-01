DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 14 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti più importanti di oggi 14 gennaio, in diretta, sulla sessione invernale di calciomercato

La sessione di gennaio sul calciomercato potrebbe portare a diverse sorprese, in entrata come in uscita, per le maggiori squadre italiane.

Fari puntati sul campionato di Serie A dopo la straripante vittoria del Napoli di ieri contro la Juventus di Allegri. Oggi spazio alle milanesi, senza dimenticare che è sempre tempo per il calciomercato tra potenziali acquisti, cessioni e rinnovi da risolvere. Come di consueto Calciomercato.it vi aggiornerà passo dopo passo di tutte le trattative in tempo reale.

9.12 – Questa sera il Milan scende in campo a Lecce per provare a rispondere al Napoli. Tra i giallorossi un osservato speciale: Lorenzo Colombo che la prossima estate potrebbe anche provare a tornare alla base.

9.00 – Pavard starebbe spingendo molto per trasferirsi al Barcellona e avrebbe anche messo in stand-by le offerte degli altri club interessati.