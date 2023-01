Sconfitta pesante e (forse) fatale: la panchina traballa, corsa a quattro

Nemmeno oggi è arrivata la svolta e la classifica piange: ultimo posto con soli 7 punti. Possibile esonero per il tecnico

L’undicesima sconfitta stagionale, la quarta consecutiva potrebbe costare carissimo al tecnico. Tradotto, l’esonero. Anche perché la classifica piange: ultimo posto con soli 7 punti, con la zona salvezza che ne dista 8. E la quart’ultima ha una gara in meno.

Non ha mai vinto, fin qui, la Cremonese di mister Alvini. Di partite in cui avrebbe meritato qualcosa in più, per esempio quella con la Juventus, ce ne sono state, però alle prestazioni non sono stati quasi mai affiancati i risultati. I 7 punti conquistati fino alla 18esima giornata sono tutti frutti di pareggi. Nessun successo, ben 11 ko – incluso l’1-3 di poco fa contro il Monza – con 32 gol incassati.

La società lombarda ha sempre confermato massima fiducia in Alvini, arrivato dopo la promozione al posto di Pecchia, aspettando una svolta che però nemmeno oggi è arrivata. Allora ecco che non è impossibile quella scelta che per molti è inevitabile: il cambio di allenatore. Via Alvini e dentro uno ‘specialista’ di salvezze, obiettivo difficilissimo.

Calciomercato Cremonese, da Ballardini a Iachini: i nomi per il post Alvini

Chi al posto del 52enne di Fucecchio? In pole ci sarebbe Davide Ballardini, fermo dal novembre di un anno fa, quando venne mandato via dalla nuova proprietà del Genoa.

Subito dietro Beppe Iachini (a proposito di esperienza in salvezze) e Roberto D’Aversa. Attenzione poi al nome di Leonardo Semplici. La Cremonese dovrebbe quindi andare sul ‘sicuro’ in caso di addio ad Alvini. Attese novità nelle prossime ore.