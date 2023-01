Esplode il caso a fine partita: addio all’Inter ormai deciso

Calciomercato Inter, le sue parole a fine partita non sono affatto passate inosservate. La presa di posizione è netta.

Al termine di una settimana convulsa, l’Inter è riuscita a conquistare tre punti importanti a San Siro, battendo l’Hellas Verona grazie alla rete fulminea di Lautaro Martinez. Un successo che permette alla compagine di Inzaghi non solo di agganciare la Juventus al terzo posto, ma anche di portarsi ad una lunghezza di distanza dal Milan.

Vittoria fondamentale dunque quella dei nerazzurri, che dopo il pareggio tra mille polemiche ottenuto contro il Monza volevano immediatamente risollevare la china, per non far scappare troppo il Napoli. Sebbene negli ultimi minuti di gara l’Hellas si sia affacciato minacciosa dalle parti di Onana in un paio di occasioni, Inzaghi può comunque trarre risposte positive. Lautaro Martinez in versione deluxe, con il “Toro” con un ruolo sempre più centrale nello scacchiere tattico nerazzurro. Tuttavia, sono state anche le parole di Roberto Gagliardini a fare rumore. Il centrocampista italiano è stato schierato nuovamente titolare da Inzaghi questa sera, sulla scorta di quanto successo in Coppa Italia contro il Parma.

Calciomercato Inter, Gagliardini a sorpresa: “Non sono piaciuti disposto a fare questo minutaggio”

Intervistato ai microfoni di Sky al triplice fischio, Gagliardini non solo ha esternato il suo punto di vista in merito allo stato di forma dell’Inter, ma si è anche solo qualche sassolino dalla scarpa.

L’ex Atalanta, infatti, in maniera neanche troppo velata ha paventato un addio a fine stagione che ormai non può essere più considerata solo un’ipotesi di mercato. Ecco quanto dichiarato: “Non è facile giocare poco, ma punto a dare il massimo. Da tanto non giocavo due partite di fila, e sono contento di aver contribuito al successo finale. Eravamo reduci dalla sfida con il Parma, stasera la cosa più importante era vincere.”

Sul suo futuro: “Ho una convinzione. Se sono arrivato qui, è grazie al mio atteggiamento ed al mio lavoro, che non manca mai. Non sono più disposto a fare questo tipo di minutaggio: sto ancora bene e sento di poter dare ancora tanto. Desidero far valere le mie qualità. A giugno si vedrà: prenderò le mie decisioni.”