HIGHLIGHTS | Lampo di Lautaro Martinez, l’Inter stende il Verona ed aggancia la Juventus

L’Inter riprende la marcia anche in campionato battendo l’Hellas grazie alla rete siglata da Lautaro Martinez.

Dopo il pareggio tra mille polemiche dell’U Power Stadium contro il Monza, l’Inter non aveva altro risultato disponibile che non la vittoria. Detto, fatto. Non senza qualche patema d’animo soprattutto nella seconda frazione, i nerazzurri battono l’Hellas Verona (1-0) e conquistano tre punti di nevralgica importanza per il proprio campionato.

A decidere la gara la rete fulminea di Lautaro Martinez, che sfrutta una maxi carambola e si fa trovare pronto al posto giusto nel momento. L’attaccante argentino suggella con un goal una prestazione che poi lo vedrà assoluto protagonista. Il “Toro” rappresenta il punto di riferimento della manovra nerazzurra, con gli uomini di Inzaghi che, però non riescono a capitalizzare l’importante mole di occasioni create soprattutto nella prima frazione di gioco. L’Hellas arranca ma resiste, e chiude il primo tempo con una sola rete al passivo.

Il sigillo di Lautaro, l’Inter si impone sul Verona e ritorna a correre

Nella ripresa lo spartito non cambio. L’Inter fa la partita, ma con qualche giro in meno del motore. Dzeko non riesce a calamitare molti palloni, ed è ancora Lautaro a rendersi pericoloso in almeno due circostanze. Gli scaligeri però non disdegnano qualche sortita, puntando sulla fisicità di Djuric, che si fa sentire soprattutto a livello fisico. Asllani sfiora un goal da cineteca, con una conclusione dai 23 metri che lambisce la parte alta della traversa spegnendosi a pochi centri dall’incrocio dei pali. L’Inter riesce comunque a gestire il ritorno degli scaligeri, ipotecando la gara e tre punti importantissimi.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 47 punti; Milan* 38; Juventus* 37; Inter 37*; Lazio, Atalanta e Roma 31; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Monza* 21; Lecce* 20; Bologna ed Empoli 19; Salernitana 18; Sassuolo 16; Spezia 15; Verona* e Sampdoria 9; Cremonese* 7.

*una partita in più