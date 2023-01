CM.IT | Schouten tra ritorno in Olanda e Fiorentina: le ultime

Il centrocampista olandese ha rinnovato col Bologna fino al 2026 appena cinque mesi fa. A giugno scorso l’esordio in Nazionale

Permanenza a Bologna in bilico per Jerdy Schouten. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano quelle olandesi che danno il Feyenoord intenzionato a riportare in Olanda il centrocampista esploso nell’Excelsior e affermatosi qui in Italia con tanto di conquista di Nazionale maggiore.

Il club di Rotterdam, primo in Eredivisie, punta però a prendersi il classe ’97 a titolo definitivo e non in prestito. L’operazione è complessa per via delle richieste del club felsineo, con cui ad agosto scorso il numero 30 ha rinnovato fino a giugno 2026.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, per Schouten vorrebbe muoversi anche la Fiorentina.

I viola sono da tempo sulle sue tracce, con un tentativo concreto che può andare in scena qualora venisse ceduto Amrabat, obiettivo dell’Atletico e di alcuni club inglesi.

I viola hanno già avviati diversi colloqui per il mediano marocchino, in aggiunta a quelli già avanzati col Leicester per Nico Gonzalez.