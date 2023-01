ESCLUSIVO | Doppio no di Karsdorp in Serie A: l’olandese detta le condizioni

Situazione ancora di stallo per l’addio di Karsdorp alla Roma: l’olandese oppone un doppio rifiuto a proposte in Serie A

Rick Karsdorp e la Roma ormai distanti, ma con un addio che in realtà è ancora tutto da scrivere. Dopo i noti eventi delle scorse settimane, non sembra esserci futuro per l’olandese in giallorosso, ma entrambe le parti vogliono ricavare il massimo possibile dalla separazione.

La Roma, come abbiamo raccontato in precedenza su Calciomercato.it, non vuole svendere il calciatore e punta ad un prestito con obbligo di riscatto da almeno 10 milioni di euro. A sua volta, l’olandese intende partire solo verso una destinazione che lo soddisfi dal punto di vista tecnico ed economico.

Karsdorp, no a Monza e Salernitana: accetterebbe solo in un caso

C’è ancora l’ipotesi Juventus sul tavolo per Karsdorp, se i bianconeri vorranno prendere un altro esterno. Ma sono arrivate di recente altre due proposte dalla Serie A, per ora rispedite al mittente dall’ex Feyenoord.

Si è parlato anche del Monza, ma si registra l’inserimento della Salernitana. Karsdorp ha rifiutato entrambe le destinazioni, ritenendole un downgrade per la sua carriera. Un’offerta economica molto più sostanziosa rispetto al suo stipendio attuale (2,2 milioni di euro netti) potrebbe però farlo vacillare. Dunque, servirebbe un’offerta superiore di molto al milione di euro rimanente per questa stagione per convincerlo. Restano in piedi ancora, dall’estero, le ipotesi Fulham e Southampton, si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni per risolvere questo rebus di mercato.