CM.IT | Bellerin-Karsdorp e non solo: destini incrociati per Juve e Roma

La sessione invernale di calciomercato si preannuncia molto intensa sulle corsie esterne: le ultime su Juventus e Roma

Nonostante i due punti in più classifica rispetto alla scorsa stagione, la Roma è arrivata alla sosta per i Mondiali in fase calante. Come se non bastassero risultati e gioco zoppicanti, a sovraccaricare ulteriormente la situazione è arrivata anche la vicenda legata al futuro di Rick Karsdorp. L’esterno olandese, a meno di ribaltoni indicibili, sembra destinato a lasciare la Capitale durante la sessione invernale di calciomercato.

Già da tempo sul taccuino di Bayer Leverkusen e Eintracht Francoforte, di recente l’ex Feyenoord è finito nei radar di Bologna e Juventus. Il destino del 27enne giallorosso non è tuttavia l’unico che potrebbe portare ad un intreccio sulle fasce tra Federico Cherubini e Tiago Pinto. Ma andiamo con ordine. Nel caso in cui la dirigenza capitolina dovesse riuscire a cedere Kardorp, la caccia al sostituto potrebbe portare in Spagna.

Calciomercato Juve e Roma, occhio all’intreccio Bellerin-Odriozola

Un nome che è tornato di moda nelle ultime ore è quello di Hector Bellerin. Già sondato dai giallorossi nell’estate del 2021, quando il calciatore espresse gradimento per la destinazione giallorossa, l’ex Arsenal, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, non ha ancora preso decisioni definitive sul suo futuro. Le voci sulla volontà di arrivare a parametro zero con il Barcellona per poi accasarsi gratis al Betis Siviglia sono state catalogate come premature dalle fonti in nostro possesso.

Tornando alla Juve, ma restando in Spagna, secondo asromalive.it l’affaire Karsdorp potrebbe creare un effetto domino sull’asse Madrid-Roma-Torino. Come ampiamente anticipato dalla nostra redazione, un altro obiettivo sensibile dei bianconeri è Alvaro Odriozola. Nel caso in cui la Juve dovesse decidere di virare definitivamente sul numero 2 romanista, la candidatura dell’ex Fiorentina potrebbe tornare d’attualità proprio dalle parti di Trigoria, vista la possibilità di avere il calciatore del Real Madrid a condizioni molto favorevoli.