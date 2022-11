ESCLUSIVO | Juve-Odriozola, fissato il nuovo incontro

Alvaro Odriozola continua ad essere nei pensieri della Juve: pronto un summit per l’esterno del Real Madrid nei prossimi giorni

La Juve si gode il momento delle cinque vittorie consecutive in campionato e prepara alla Continassa la delicata sfida alla Lazio. Maurizio Sarri torna da avversario all’Allianz in una sfida di altissima classifica, Champions ma anche scudetto. Chi vince si mantiene (nel caso della Lazio) o entra in scia del Napoli capolista di Luciano Spalletti.

Massimiliano Allegri ha consolidato il modulo, il 3-5-2, che sta consentendo una dose importate di gare chiuse con la porta inviolata. Una Juve granitica che sta risalendo rapidamente la classifica dalle secche iniziali.

Il fallimento in Champions ed il conseguente passaggio ai play-off per la seconda fase di Europa League impongono, però, anche riflessioni in chiave mercato. Il Nantes non rappresenta uno scoglio insormontabile e potrebbero essere almeno quattro le gare europee. Serve rafforzare, in particolare, la corsia di destra.

Odriozola-Juve: un summit per i possibili scenari

Calciomercato.it vi ha parlato in anteprima dell’eventualità che a gennaio Odriozola possa trasferirsi dal Real Madrid alla Juve. Un’operazione che potrebbe esser low cost. Arrivando nella sessione di mercato invernale, il terzino costerebbe 1.5 milioni netti alle casse della Juve, mentre l’altra metà dello stipendio sarebbe stata già pagata dal club del presidente Florentino Perez.

Sempre secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, durante la sosta mondiale è stato già pianificato un incontro. Le diplomazie saranno al lavoro per comprendere la praticabilità economica e tecnica dell’affare.

Giusto ribadire che c’è una short list di nomi sulla quale la Juve fa riferimento per coprire il ruolo che, al momento, annovera il suo Cuadrado e che per il club biaconero rappresenta una priorità nella sessione invernale. A suo vantaggio, Odriozola ha anche la cessione in prestito a titolo gratuito che il Real ha già promesso. Tra l’altro, i rapporti tra i due club restano solidi.

Resta da capire se la compatibilità tattica verrà ritenuta adeguata per gli schemi di Allegri. Superati tutti gli scogli che verranno trattati nel meeting dagli sherpa della trattativa, si potrà entrare nella fase calda dell’operazione.