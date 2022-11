La Juventus guarda al mercato di gennaio: la priorità per il club bianconero è un nuovo terzino destro

Impegnata questa sera a Torino contro il Paris Saint-Germain per cercare, quantomeno, di conquistare un posto in Europa League, la Juventus guarda già al mercato di gennaio per cercare nuovi rinforzi.

Il club bianconero è chiamato a risalire la china in campionato: il Napoli è lontano 10 punti e la sfida contro l’Inter in programma domenica sera all’Allianz Stadium alle 20.45 sembra già essere decisiva. Nel frattempo però, appunto, il club valuta possibili rinforzi per gennaio e la priorità, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, sarebbe quella di un terzino destro. Diverse sono state infatti le defezioni in quel reparto e il club starebbe sondando il terreno per cercare la giusta occasione.

Calciomercato Juve, occasione Odriozola dal Real Madrid: le ultime

Occasione il cui nome potrebbe chiamarsi Alvaro Odriozola. Il terzino basco è infatti tra i profili seguiti della società bianconera. Il giocatore è rientrato al Real Madrid dopo un anno di prestito secco alla Fiorentina, ma ancora non ha disputato un solo minuto né in campionato né in Champions League.

Il classe 1995 non rientra nei piani di Carlo Ancelotti ed è pronto a cambiare aria a gennaio. Il costo dell’ingaggio è di 3 milioni di euro l’anno, quindi 1,5 milioni per la seconda parte della stagione, decisamente sostenibile per le casse bianconere, con il Real che è pronto a lasciar partire il difensore spagnolo, sotto contratto fino a giugno 2024, in prestito gratuito. La Juventus valuta con attenzione la situazione, considerando sia la necessità di arrivare ad un terzino destro, sia il favorevole costo dell’operazione. Certo resta da capire la compatibilità tattica con Massimiliano Allegri, ma il nome di Odriozola piace parecchio e non è escluso che a gennaio per il giocatore possa esserci una nuova, seconda avventura in Serie A.