Bufera in casa Juve: “Esonero Allegri per cancellare l’umiliazione”

Flop totale per la Juventus che crolla al Maradona al cospetto di un Napoli superlativo. Non mancano gli errori di Massimiliano Allegri preso di mira anche sui social

Si ferma a Napoli la striscia di otto successi di fila inanellati dalla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri crollano sotto i colpi della capolista che mette in scena una prova di forza assoluta certificata dal 5-1 finale.

Non fallisce il grande appuntamento la truppa di Spalletti che allunga a +10 in classifica sui bianconeri in attesa del Milan che giocherà oggi contro il Lecce. Tempo invece di riflessioni per una Juve surclassata dal gioco dei padroni di casa, superiori in lungo e in largo come ampiamente dimostrato anche dal risultato finale. Sul banco degli imputati ci è finito anche lo stesso Massimiliano Allegri per la preparazione alla sfida, l’approccio, le scelte e la proposta di gioco messa in campo, ben diversa da quella degli avversari di serata.

Juventus, disastro a Napoli: “Allegri out” sui social

Proprio Allegri è stato il bersaglio prediletto dei tifosi che soprattutto sui social lo hanno preso di mira dopo la debacle del Maradona. Spuntano infatti a pioggia i famigerati ‘#Allegriout’.

Sono tanti i tifosi che hanno invitato la società all’esonero dello stesso Allegri su Twitter dopo il disastro di Napoli:

#AllegriOut e accetto scommesse che veniamo eliminati dal Monza .. — Marcusx (@Marcusx30377710) January 14, 2023

Dopo 2 anni di disastri, l’esonero di #Allegri a fine stagione è scontato. Perché buttare via questi ultimi mesi?Meglio esonerarlo subito, tentare di chiudere con dignità la stagione e iniziare a preparare la prossima con un nuovo tecnico. #Zidane è ancora libero #AllegriOut — Salvatore Bencivinni (@00Ramon_) January 14, 2023

#NapoliJuve unica cosa x cancellare una umiliazione storica? ESONERO #AllegriOut — BiaJuve91 (@BiaGobbo91) January 13, 2023

Ho provato vergogna. Per la prima volta in 40 anni.

Perdere una partita in questo modo,è uno schiaffo ai tifosi .

A questo punto la società faccia quello che vuole, io cambio canale anche quando giocheranno le coppe.

Esonero immediato o niente.#AllegriOut — Carmine Tool De Filippo (@CarmineTool) January 14, 2023

#AllegriOut non voglio l’esonero, voglio le dimissioni. E soprattutto vorrei sentire qualche allegriano parlare — Juve88 (@JMaxuel88) January 13, 2023

Esonero in diretta! Che umiliazione…. #AllegriOut — Kevin Erlacher (@kevinerlacher) January 13, 2023