Esonero immediato per Allegri: la decisione è presa

La sconfitta contro il Napoli rischia di avere un impatto troppo pesante sul futuro di Massimiliano Allegri: ora non ci sono dubbi

Perdere al ‘Maradona’ contro il Napoli di Luciano Spalletti, primo in classifica ed in grande spolvero, non è uno scandalo: perdere come ha perso la Juventus di Massimiliano Allegri ieri sera, però, è molto pesante.

Quello che era atteso come uno snodo fondamentale per la corsa allo scudetto, con i bianconeri reduci da 8 vittorie consecutive senza subire reti, si è tramutata in un’autentica disfatta per la Juve. Il successo del Napoli è stato totale e totalizzante, un dominio assoluto che si è cristallizzato in un 5-1 destinato a rimanere nella storia del campionato di Serie A. Per Massimiliano Allegri, poi, questa sconfitta potrebbe anche aver significato la fine della sua avventura in bianconero: la decisione dei tifosi della Juventus è piuttosto eloquente.

SONDAGGIO CM.IT | Nessun dubbio per i tifosi della Juventus: Allegri andrebbe esonerato subito

Come ogni giorno, sul canale Telegram di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai tifosi che ci seguono di votare il nostro sondaggio: quello di oggi riguardava il futuro di Massimiliano Allegri.

Abbiamo chiesto ai tifosi della Juventus quale sarebbe la decisione migliore da parte della società sul tecnico livornese dopo la pesante sconfitta subita contro il Napoli. Il 48% dei votanti ha optato senza alcun indugio sull’esonero immediato di Massimiliano Allegri, uno scenario che al momento non sembra essere minimamente nei piani della dirigenza bianconera. Al secondo posto, con il 24% delle preferenze espresse dai tifosi c’è l’esonero a fine stagione: una conferma a tempo, solo per portare a termine l’annata sportiva in corso.

Percentuali molto più basse, invece, per la fiducia incondizionata nei confronti di Max: solo il 15% dei votanti vorrebbe vedere Allegri sulla panchina della Juve anche nella prossima stagione. Un altro 12%, infine, sarebbe disposto a dare ancora una possibilità al tecnico livornese ad una condizione: che la Juventus riesca a vincere almeno un trofeo in stagione. In campionato la situazione sembra essersi compromessa, quindi resterebbero la Coppa Italia e l’Europa League.