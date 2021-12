Real Madrid-Inter e Milan-Liverpool tra formazioni, mercato e diretta tv

Notte di Champions per Inter e Milan che avranno un doppio incrocio da brividi con due top club europei come Real Madrid e Liverpool. Probabili formazioni, risvolti di mercato e dove seguirle in TV e streaming

È la notte della verità sia per l’Inter che per il Milan, che questa sera chiuderanno le rispettive fasi a gironi di Champions League in un doppio incrocio con due big europee. I nerazzurri volano a Madrid per affrontare il Real di Carlo Ancelotti col quale si gioca il primato nel raggruppamento che potrebbe valere oro in sede di sorteggio.

Più complessa l’avventura del Milan che sarà di scena a San Siro contro il Liverpool di Jurgen Klopp con in mano l’ultimissima chance di provare a strappare un pass per gli ottavi di finale. Probabili formazioni, risvolti di mercato e dove seguire in TV e streaming le sfide Real Madrid-Inter e Milan-Liverpool.

Real Madrid-Inter, incrocio per il primato: probabili formazioni, mercato e TV

Nonostante il recupero de Vrij dovrebbe partire dalla panchina con uno tra D’Ambrosio e Dimarco a completare il terzetto di difesa con Skriniar e Bastoni. Inzaghi a centrocampo dovrebbe affidarsi quasi certamente al quintetto che ha asfaltato la Roma, mentre in attacco è nuovamente la volta di Lautaro Martinez al fianco di Edin Dzeko, per provare a conquistare il primato del girone.

Non sarà semplice contro un Real Madrid che pur si presenta alla gara decisiva senza il grande assente Karim Benzema. Al suo posto ci sarà il serbo Luka Jovic affiancato da Rodrygo e Vinicius Jr. Centrocampo delle grandi occasioni inoltre per Carlo Ancelotti che sfodera esperienza e qualità di Casemiro, Modric e Kroos.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, E. Militao, Alaba, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Jovic, Vinicius J. Allenatore: Ancelotti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, A. Bastoni, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.

Per ciò che concerne il mercato l’Inter è particolarmente concentrata sul capitolo rinnovi, visti anche i pochi margini di manovra in entrata per gennaio. Dopo Barella e Lautaro Martinez dovrebbe toccare a Marcelo Brozovic che è in scadenza a giugno 2022 ed è al momento una pedina troppo importante per lasciarsela sfuggire a zero. Marotta fa filtrare un cauto ottimismo: 5,5 milioni di euro l’anno con contratto sino al 2026 potrebbe essere la cifra giusta con una distanza tra domanda e offerta che non è incolmabile. Aperta anche la questione Perisic che ha rinviato per ora ogni discorso alle prossime settimane, mentre a proposito di incroci con il Real Madrid in passato i blancos avrebbero messo nel mirino proprio Brozovic ma anche Barella che piacerebbe ad Ancelotti.

La partita del Bernabeu sarà visibile in diretta su Sky Sport Action, Sky 253 e Mediaset Infinity ed inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Milan-Liverpool, l’ultima spiaggia del ‘Diavolo’: probabili formazioni, mercato e TV

Ultima chiamata per il Milan di Stefano Pioli che si ritrova al dentro o fuori questa sera contro il Liverpool di Jurgen Klopp, primo matematicamente nel girone e capace di fare pieno carico di punti senza steccare mai. Gli ottavi di finale sono raggiungibili solo in caso di vittoria contro i Reds e di un pareggio in Porto-Atletico Madrid o di una vittoria dei ‘Colchoneros’ ma solo con uno scarto non superiore a quello del Milan.

Solito problema infortuni per il Milan che si presenta a San Siro con una trequarti tutta rinnovata con Messias, Diaz e Krunic alle spalle di Ibrahimovic. Tomori guiderà la difesa al fianco di Romagnoli, mentre a destra dovrebbe agire Kalulu. In mediana qualità e quantità con Tonali e Kessie. Nel Liverpool invece leggero turnover con alcune seconde linee come Origi, Tsimikas, Konatè e Morton.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié, Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.: Pioli.