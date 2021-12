Calciomercato Inter, futuro Brozovic: doppia svolta

Calciomercato Inter, il rinnovo di Brozovic resta un obiettivo primario: spunta la data in merito alla possibile firma

Un contratto in scadenza a fine stagione: resta fondamentale in casa Inter il rinnovo di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per Simone Inzaghi e la volontà della società è certamente quella di prolungare il contratto del classe 1992.

Il nuovo accordo con il giocatore croato è al momento la priorità della dirigenza nerazzurra e lo stesso Brozovic sarebbe felice di restare. E in merito al discorso rinnovo, ‘La Gazzetta dello Sport’ sottolinea come novità importanti potrebbero arrivare a breve, se non addirittura a brevissimo. Un nuovo appuntamento tra le parti in causa, con il padre-agente del giocatore, sarebbe infatti in programma la prossima settimana, più precisamente dopo l’impegno di Champions League di martedì contro il Real Madrid.

Calciomercato Inter, novità per il rinnovo di Brozovic

Da un lato Brozovic non ha al momento offerte importanti sul tavolo da parte di top club europei. C’è sì il forte interesse di Paris Saint-Germain e Atletico Madrid, ma al momento non proposte vere. Dall’altro il centrocampista vuole sentirsi valorizzato dalla dirigenza, visto il ruolo chiave ricoperto nello scacchiere di Inzaghi. Il suo riferimento dunque va al contratto da 6 milioni più bonus sottoscritto da Lautaro Martinez.

L’Inter reputa Brozovic un uomo chiave, ma considerati i 29 anni ragiona un filo più sotto: 5,5 milioni di euro l’anno con contratto sino al 2026. Una distanza tutt’altro che incolmabile e che potrebbe ridursi ancora di più con l’inserimento di alcuni bonus. A quel punto, con un passo incontro sia da parte dell’entourage del giocatore che della società, la firma potrebbe arrivare con facilità, per la felicità soprattutto del club nerazzurro. La priorità interista è infatti quella di mantenere in rosa il giocatore, sia come detto per la sua importanza, sia per il fatto che reperire sul mercato un eventuale sostituto sarebbe, di questi tempi, estremamente difficile oltre che parecchio dispendioso dal punto di vista economico.