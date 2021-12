CMIT TV | Calciomercato, Ravezzani svela le mosse di Inter e Milan

Fabio Ravezzani è intervenuto alla CMIT TV parlando del mercato delle due milanesi: le possibili mosse a gennaio di Inter e Milan

Si avvicina il mercato di gennaio e le società riflettono sulle mosse da fare. Ci pensano anche Inter e Milan, terza e seconda forza del momento in Serie A.

Sulle possibili strategia di nerazzurri e rossoneri ha parlato alla CMIT TV Fabio Ravezzani che ha detto la sua su quel che accadrà a gennaio in entrata e in uscita per le due milanesi.

Si parte dall’Inter: “Compra solo se va via qualcuno ed è difficile”. Sul Milan, invece, le cose sono destinate a cambiare a causa dell’infortunio di Kjaer che domani si sottoporrà ad artroscopia: “Con l’infortunio del danese, il Milan dovrà fare un centrale di affidabilità. Per il resto non mi aspetterei niente, a meno che non lasciano andare subito Kessie e portano Adli ma mi sembra rischioso”.