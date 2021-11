Le informazioni raccolte da Calciomercato.it in merito alla notizia di una trattativa verso la definizione tra Inter e Chelsea per Malang Sarr

Sarr in arrivo all’Inter? La notizia di stamane, riguardo appunto l’imminente approdo in nerazzurro del difensore francese in forza al Chelsea, non trova conferme nelle informazioni raccolte da Calciomercato.it. Nessuna trattativa avanzata per il difensore francese.

Sul classe ’99, sempre stando a quanto raccolto in queste ore dalla redazione di CM.IT, risulta comunque esserci un interesse da parte del club nerazzurro, considerato che proprio il reparto arretrato avrà bisogno di un rinnovamento tra gennaio e, soprattutto, la prossima estate. Al momento sono in scadenza di contratto due delle tre riserve del terzetto titolare, D’Ambrosio e Ranocchia oltre che Kolarov lui sicuro partente.

Calciomercato Inter, Sarr può diventare un obiettivo concreto

Non escludiamo quindi che Sarr possa diventare un obiettivo concreto dell’Inter, la quale vanta eccellenti rapporti sia con l’agente del classe ’99 Federico Pastorello che con il Chelsea, nel quale il calciatore non sta trovando spazio. Appena 3 le presenze. Va inoltre detto che Sarr è nei radar del Ds interista Ausilio fin dai tempi in cui militava nel Nizza.