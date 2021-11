Calciomercato Inter, colpo a sorpresa per gennaio: trattativa avanzata

Calciomercato Inter, i nerazzurri pronti a mettere a segno un colpo nell’immediato: rinforzo in vista per Inzaghi, intesa vicina

L’Inter esce dal weekend di campionato con rinnovato entusiasmo per la corsa scudetto. Recuperati tre punti al Milan, Inzaghi sorride e per lui le buone notizie non finiscono qui.

I nerazzurri infatti sono in trattative avanzate per regalargli un primo rinforzo nel mercato di gennaio. Il tecnico nerazzurro, che ha già in tasca la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, vuole che la sua squadra possa disputare una seconda parte di stagione da protagonista assoluta, tornando in vetta in campionato e provando ad avanzare il più possibile in Europa. Marotta è già al lavoro per accontentarlo.

Calciomercato Inter, colpo in prestito dal Chelsea: i dettagli

Secondo ‘Sport Mediaset’, infatti, sarebbe a Milano il difensore del Chelsea, Malang Sarr, per trattare l’approdo in prestito a gennaio. Il giocatore non trova spazio nella squadra di Tuchel e rappresenterebbe un innesto importante nella linea difensiva interista, in cui finora l’unica alternativa è Ranocchia.

Sarr, non convocato per la partita con il Manchester United, sarebbe in città da ieri. A consigliargli di giocare nell’Inter sarebbe stato l’amico Romelu Lukaku. Le cifre dell’operazione sarebbero ancora da stabilire con certezza, ma si ipotizza un diritto di riscatto da fissare intorno ai 15 milioni.