Calciomercato Inter, nuovo incontro e firma imminente: ecco le cifre

L’Inter studia le possibilità sul calciomercato, per migliorare la rosa di Inzaghi. Accordo e firma ora sono imminenti per il big

L’Inter non si ferma. I nerazzurri nella serata di ieri hanno battuto il Venezia con il punteggio di 0-2. Una vittoria pesante e non scontata dopo le fatiche di Champions League, che lancia il percorso dei nerazzurri in campionato.

Al centro del campo, anche ieri, Marcelo Brozovic ha mostrato tutte le sue qualità. L’ex Dinamo Zagabria ha corso, impostato, lottato e sbagliato pochissimo: si tratta di un elemento che, partita dopo partita, è sempre più importante per i nerazzurri. E l’Inter è pronta a premiarlo con il rinnovo di contratto. L’attuale accordo con il calciatore è in scadenza a giugno del 2022, ma, come vi stiamo raccontando anche negli ultimi giorni, la Beneamata ha tutta l’intenzione di rinnovarlo. Ora la svolta potrebbe essere veramente vicina per il futuro del calciatore a Milano.

Calciomercato Inter, Brozovic a un passo dal rinnovo: firma vicina

Ieri al Penzo era presente il padre agente del calciatore, Ivan Brozovic, con l’avvocatessa di fiducia della famiglia, manager del centrocampista. Il croato è importantissimo per Simone Inzaghi che non perde l’occasione per ribadire la sua centralità nel progetto. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, ora regna l’ottimismo per il futuro del calciatore con la firma che si avvicina. Nei prossimi giorni, sono previsti nuovi contatti tra le parti, poi Brozovic dovrebbe firmare un contratto quadriennale da 5,5/6 milioni a stagione.