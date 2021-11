Venezia-Inter, Inzaghi esalta Brozovic poi: “Mandato un messaggio”

Simone Inzaghi commenta la vittoria dell’Inter sul Venezia: esalta Brozovic e Calhanoglu, poi lancia la sfida a Milan e Napoli

Simone Inzaghi è intervenuto a ‘DAZN’ dopo Venezia-Inter per commentare la vittoria della sua squadra in trasferta: “Brozovic è un giocatore unico nel suo ruolo. E’ importantissimo, ci dà equilibrio. Anche lui dovrà saltarne qualcuna, dovrò farlo rifiatare. Avevo timore di questa partita ma avevamo recuperato bene dalla partita con lo Shakhtar. I ragazzi sono stati bravi, non hanno forzato perché sapevamo che il Venezia ci avrebbe aspettato e poteva subire delle ripartenze. Siamo venuti qui a Venezia da Inter, come piace a me”.

ROTAZIONI CORTE SUGLI ESTERNI – “Purtroppo ha sentito qualcosa, speriamo che non sia nulla di grave perché è importante. Chiaramente mercoledì non ci sarà, abbiamo Dumfries che è un ragazzo che vuole imparare, ha grandi valori fisici, ma stasera è entrato bene in un momento non facile. Poi all’occorrenza ho D’Ambrosio che è sempre una garanzia”.

Venezia-Inter, Inzaghi: “Serviva dare continuità”

CALHANOGLU – “Sta facendo benissimo. Anche prima del rigore sta facendo bene. Con la Juventus è stata una prova sottovalutata. Sta dimostrando carattere, personalità. Si faceva massaggiare un flessore, era la terza partita e ho preferito toglierlo dal campo”.

MILAN E NAPOLI – “Abbiamo mandato un messaggio a noi stessi: serviva dare continuità, ora mercoledì c’è una partita importante da preparare al meglio”.