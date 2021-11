Venezia-Inter, guaio Inzaghi: infortunio muscolare per l’insostituibile

Venezia-Inter, guaio per Inzaghi che dovrà fare a meno di un insostituibile: difficile il recupero per lo Spezia

L’Inter esce con tre punti dallo stadio Penzo dopo la vittoria ottenuta per 0-2 sul campo del Venezia. Il club nerazzurro sorride per aver strappato il massimo risultato, ma c’è preoccupazione per Simone Inzaghi in particolare per quanto riguarda un suo insostituibile.

Nel corso della ripresa, più precisamente al 71′, il tecnico ha sostituito Matteo Darmian facendo entrare Denzel Dumfries. Il motivo è per via del fatto che Darmian ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni. Difficile che il numero 36 nerazzurro possa recuperare per lo Spezia.