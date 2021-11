CMIT TV | L’Inter anticipa tutte, si chiude a gennaio: annuncio improvviso

Possibile operazione dell’Inter nel mercato di gennaio: l’annuncio alla CMIT TV, i nerazzurri anticipano le rivali

Nell’Inter che sta ingranando le marce alte dopo un inizio difficile, sta brillando anche Ivan Perisic. L’esterno croato ha conquistato Simone Inzaghi che vorrebbe un suo rinnovo, considerato il contratto in scadenza a giugno 2022.

Una situazione difficile ma che Marotta e Ausilio si stanno preparando ad affrontare. La società vorrebbe prolungare l’accordo con il calciatore che però sembra orientato a chiudere la sua esperienza nerazzurra per andare in Bundesliga. Al di là di come andrà la vicenda che riguarda Perisic, infatti, l’Inter è al lavoro per garantirsi un nuovo terzino sinistro. La conferma arriva da Sabatino Durante, intervenuto alla CMIT TV. Nerazzurri al lavoro per anticipare la concorrenza e chiudere l’affare già nella finestra di gennaio.

Inter, Durante alla CMIT TV: “Stanno provando ad anticipare le altre squadre”

Sabatino Durante parlando dell’Inter ha svelato una possibile trattativa: “L’Inter sta provando a fare un’operazione anticipando altre squadre. Vogliono chiuderlo a gennaio per prenderlo poi in estate. Non posso dire il nome, mai il ruolo: terzino sinistro”.

Proprio il ruolo dove l’Inter potrebbe perdere Perisic a zero: Marotta vuole farsi trovare pronto e lavora già all’eventuale sostituto.