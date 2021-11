Inter, dalla Spagna: accordo raggiunto | Scippo al Milan

Inter, dalla Spagna ne sono certi: accordo già raggiunto per il colpo in attacco, scippato il Milan

Tra i papabili innesti a zero per la prossima estate ci sono diversi nomi della nostra Serie A. Uno di questi è Andrea Belotti, capitano del Torino, che ancora non ha rinnovato il contratto con la società granata.

L’attaccante azzurro è finito nel mirino di molti club, di Serie A e non solo. In particolare piace a Inter e Milan, oltre che Lazio e Juventus e a vari club di Premier League. Secondo però le voci provenienti dalla Spagna, Belotti continuerà a giocare in Serie A e lo farà proprio nella Milano nerazzurra. Stando infatti a quanto riferisce ‘todofichajes.com’, il numero 9 granata avrebbe scelto il progetto interista. L’accordo sarebbe quindi già raggiunto e dalla prossima estate diventerà un attaccante dell’Inter.