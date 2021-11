Calciomercato Inter, colpo grosso di Marotta | Via per 40 milioni

L’Inter tiene gli occhi aperti sul calciomercato, a caccia di opportunità considerevoli da cogliere. Il big scontento potrebbe fare al caso dei nerazzurri

Il calciomercato dista ancora un po’, ma è tempo di programmi e una società come l’Inter non può affatto farsi trovare impreparata.

I nerazzurri guardano con attenzione alle opportunità che potrebbero essere colte nel prossimo futuro, in tutti i reparti, in modo da completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi con profili di assoluto livello. E gli occhi non sono aperti solo per gennaio, perché a giugno potrebbe liberarsi, a sorpresa, un nome pesantissimo e che per anni è stato desiderato dai maggiori club europei. Stiamo parlando di Raphael Varane. Il difensore francese è passato pochi mesi fa al Manchester United, ma l’idillio sembra già finito. Le prestazioni non decollano, il centrale non spicca, nonostante sia arrivato come uno dei migliori nel suo ruolo. E gli scenari sul calciomercato già non mancano.

Calciomercato Inter, colpaccio Varane: Marotta ci prova

L’Inter, secondo quanto riporta ‘El Nacional’, resta alla finestra proprio per quanto riguarda il futuro di Varane. Il francese si sarebbe convinto che sarebbe più felice altrove e per questo non scarterebbe affatto un nuovo trasferimento, anzi. Anche il Manchester United considererebbe la sua vendita, visto il rendimento poco entusiasmante, a patto che vengano messi sul piatto, al minimo, 40 milioni di euro. Giuseppe Marotta prepara l’offensiva per un elemento che darebbe ulteriore lustro alla sua difesa: vedremo se l’operazione decollerà nei prossimi mesi.