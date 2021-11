Inter, brutte notizie per Inzaghi | E’ UFFICIALE il doppio ko

Non arrivano buone notizie per Inzaghi in vista della doppia sfida contro gli ex Thiago Motta e Jose Mourinho. Il comunicato ufficiale dell’Inter

Brutte notizie per Inzaghi in ottica doppia sfida contro Spezia e Roma degli ex Thiago Motta e José Mourinho. Sicuro il forfait per il match contro i liguri di mercoledì, molto probabile anche quello per la gara dell’Olimpico di sabato prossimo.

Ranocchia e Darmian, è di loro due che il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno per le prossime due partite se non di più. Per il terzino, infortunatosi col Venezia, scongiurato perlomeno lo stiramento che lo avrebbe costretto a tornare solo a inizio 2022.

Ecco il report ufficiale del club dopo gli esami:

“Per Matteo Darmian risentimento muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Per Andrea Ranocchia risentimento muscolare all’adduttore breve della coscia destra. Le condizioni dei due nerazzurri saranno rivalutate tra qualche giorno”.