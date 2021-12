Calciomercato Inter, allontana il futuro: 15 giorni per decidere

L’Inter di Simone Inzaghi farà visita al Real Madrid per l’ultimo turno della fase a gironi della Champions League. Ma tengono banco anche i rinnovi

La lanciatissima Inter, reduce dal rotondo 3-0 inflitto alla Roma del grande ex José Mourinho allo stadio ‘Olimpico’, si gioca il primo posto nel girone della Champions League nello scontro diretto contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Una sfida affascinante, anche se l’allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi, dovrà fare a meno di diversi calciatori. L’ultimo in ordine di tempo è Joaquin Correa, fermato da un problema muscolare con il suo 2021 terminato in anticipo. Ma ci sono anche questioni extra campo che tengono banco, in particolare un tema molto caldo qual è quello dei prolungamento di contratto dei giocatori in scadenza nel giugno prossimo.

Uno di questi è il faro del centrocampo dell’Inter, il croato Marcelo Brozovic. Le parti continuano a trattare per cercare di raggiungere l’intesa economica anche se, rispetto a qualche giorno fa, si respira un maggiore ottimismo per la felice conclusione della trattativa. Ma non è l’unico.

Calciomercato Inter, Perisic parla del rinnovo

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, prima del match contro il Real Madrid di domani, accanto al tecnico Simone Inzaghi, si è seduto Ivan Perisic. Il croato sta dimostrando tutto il suo valore in una posizione non sua, quella di esterno sinistro a tutta fascia nei cinque di centrocampo. Dopo un periodo d’adattamento vissuto con Antonio Conte, adesso ha preso pieno possesso della posizione ed è diventato un punto fermo della squadra. Anche lui, come il connazionale Brozovic, è in scadenza di contratto tra poco più di sei mesi e, interrogato dai cronisti, ha così risposto sulla questione: “Non mi piace parlare del futuro. Sono concentrato sul match di domani e vogliamo fare una grande partita finendo il girone al primo posto. Abbiamo tempo e vedremo tra un paio di settimane per vedere cosa succede“. Dunque, tutto rimandato, ma le parti, nel frattempo, continuano a parlare e a trattare.