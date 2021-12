Real Madrid-Inter, Inzaghi: “Lautaro sta bene. Ecco gli indisponibili”

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid prende la parola in conferenza stampa anche Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter

Giorno di vigilia in casa Inter in vista della sfida di Champions League di domani sul campo del Real Madrid. Una gara suggestiva ed emozionante che avrà il suo peso per stabilire le gerarchie definitive del girone. A presentare la gara ci ha pensato in conferenza stampa Simone Inzaghi: “Penso che domani sia una gara importante per noi, abbiamo passato il turno ma sarà importante perché vogliamo fare una grande partita. All’andata abbiamo fatto molto bene ma non è bastato, domani dovremo fare qualcosina in più. Benzema è importantissimo per loro, ma noi allenatori dobbiamo convivere con questi problemi. Hanno Jovic, che ha fatto gol e assist nell’ultima gara”.

ANCELOTTI – “La sua carriera parla per lui. È sempre un piacere conversare di calcio con lui. Sono contento che stia andando molto bene nel campionato spagnolo, dove ha già preso un vantaggio importante sulla seconda. Gli vanno fatti i complimenti, è un grandissimo che ha vinto tanto”.

INDISPONIBILI – “Per quanto riguarda gli indisponibili non ci saranno Ranocchia, Darmian, Satriano e Correa. Mi dispiace molto perchè stava crescendo molto. Era nel momento in cui stava molto bene e aveva assorbito il lavoro. Cercheremo di sopperire. Lautaro ieri non ha avuto nessun problema. Su de Vrij e Kolarov abbiamo ancora un allenamento per capire le condizioni in vista di domani”.

PARTITA – “Era attesa anche l’andata e avremmo meritato di più. Domani non avremmo i nostri tifosi, ci saranno 50mila tifosi del Real. Giocheremo questa partita con tanta personalità e fiducia. Abbiamo fatto qualcosa di importante per la nostra società. Grazie ai ragazzi abbiamo superato il turno con una giornata d’anticipo. Penso che sia un orgoglio per un allenatore, hanno giocato tutti, chi più chi meno. E’ il meglio che un allenatore possa augurarsi, ho grandi professionisti a disposizione, ragazzi molto seri”.

VINICIUS – “Lo conosciamo, è un giocatore di grandissima qualità che quest’anno sta avendo una grande continuità a livello di gol e assist. Sarà un osservato speciale, come tanti altri”.