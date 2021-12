Inter terza, Napoli quarto a 6 punti dalla Juventus | Classifica senza VAR

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 15esima e 16esima giornata. Da Inter e Napoli a Milan, Juventus e Roma: la classifica senza Var

In attesa dei posticipi di oggi, torna l’appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza.

Nel turno infrasettimanale ci sono stati diversi episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Nel match tra Salernitana e Juventus, Fourneau cancella il gol di Chiellini per fuorigioco, mentre in quello tra Lazio e Udinese Piccinini convalida la rete inizialmente annullata ad Acerbi che è in posizione regolare. Anche il Sassuolo si è visto togliere un gol (di Defrel) contro il Napoli da Pezzuto: l’azione era viziata da un fallo di Berardi. Nella sedicesima giornata, invece, finora c’è stato un solo ‘viaggio’ al monitor: quello di Mariani in Napoli-Atalanta per vedere che non c’è tocco di mano di Mario Rui e quindi niente rigore per i bergamaschi.

Serie A, quindicesima e sedicesima giornata di ritorno: risultati e classifica senza Var

Atalanta-Venezia 4-0

Fiorentina-Sampdoria 3-1

Salernitana-Juventus 0-3

Verona-Cagliari 0-0

Bologna-Roma 1-0

Inter-Spezia 2-0

Genoa-Milan 0-3

Sassuolo-Napoli 3-2

Torino-Empoli 2-2

Lazio-Udinese 3-4

Milan-Salernitana 2-0

Roma-Inter 0-3

Napoli-Atalanta 2-4

Bologna-Fiorentina 2-3

Spezia-Sassuolo 2-2

Venezia-Verona 3-4

Sampdoria-Lazio 1-3

Juventus-Genoa 2-0

Empoli-Udinese oggi

Cagliari-Torino oggi

CLASSIFICA REALE: Milan punti 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Fiorentina 27, Juventus 27, Roma 25, Lazio 25, Bologna 24, Verona 203, Empoli* 20, Sassuolo 20, Torino* 18, Udinese* 16, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 12, Genoa 10, Cagliari* 9, Salernitana 8.

*una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Milan punti 38, Atalanta 37, Inter 36, Napoli 34, Juventus 28, Lazio 24, Fiorentina 24, Roma 24, Sassuolo 23, Bologna 22, Verona 21, Empoli* 20, Sampdoria 18, Torino* 18, Udinese* 17, Venezia 13, Genoa 13, Spezia 12, Cagliari* 9, Salernitana 8.

*una partita in meno