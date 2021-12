Momento da dimenticare per Josè Mourinho e la sua Roma, impelagata in posizioni di classifica poco esaltanti e reduce da una partita disastrosa contro l’Inter. Per lo Special One arriva un ‘riconoscimento’ particolare

Il ko disastroso in casa contro l’Inter ha rimesso in discussione la situazione attuale della Roma, che vive un altro momento negativo dopo quanto accaduto ad ottobre. I giallorossi sono reduci da due sconfitte di fila tra Bologna e nerazzurri, ma quella contro la truppa di Simone Inzaghi, al netto delle possibili attenuanti per le assenze, ha fatto storcere il naso a molti.

Ad essere deludente è stata prima di tutto la prestazione di una Roma troppo arroccata e rinunciataria, quasi consegnatasi agli avversari di turno, superiori in ogni zona del campo. Inevitabili quindi le critiche a Mourinho, nell’occhio del ciclone per l’atteggiamento della sua squadra ed in generale anche per alcune sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Juventus, novità importanti sulla ‘carta Ronaldo’

Roma, per Mourinho arriva il Tapiro d’oro

Lo stesso Mourinho, si aggiudica il terzo Tapiro d’oro della carriera dopo la sconfitta incassata sabato all’Olimpico dalla Roma per 0-3 contro l’Inter. Nel caso specifico grande protagonista Valerio Staffelli, inviato di ‘Striscia la notizia’, che ha chiesto: “Dopo il triplete c’è stata la tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?”. Lo Special One però anche questa volta è andato via senza ritirare il premio, si tratta peraltro del numero 1.400 del noto programma satirico di Canale 5.

LEGGI ANCHE >>> Inter, infortunio Correa | L’esito UFFICIALE degli esami

Un riconoscimento speciale nato 25 anni fa come premio di consolazione per il personaggio pubblico più ‘attapirato’, e che questa volta ha visto protagonista un Josè Mourinho lontano dall’exploit della scorsa estate, quando arrivò a Roma acclamato come un eroe. Ora la squadra però non sta rendendo come preventivato e servirà inevitabilmente un cambio di marcia già a partire dalle prossime gare che vedranno i capitolini impegnati prima in Conference League, in casa del CSKA Sofia e poi in campionato lunedì prossimo all’Olimpico contro lo Spezia. Due gare per dare subito risposte importanti.