Inter, “Lautaro Martinez in un top club” | L’annuncio del grande ex

L’Inter ha ritrovato il miglior Lautaro Martinez, sul futuro dell’attaccante arriva una dichiarazione importante siglata da un ex nerazzurro

Ha vissuto un autunno piuttosto complicato, in cui faticava a trovare la via del gol. Con la macchia del rigore sbagliato nel derby contro il Milan. Ma nelle ultime gare, l’Inter ha ritrovato il ‘vero’ Lautaro Martinez.

Tre reti nelle ultime quattro di campionato e ora il mirino sulla Champions League. In Europa il gol manca da più di un anno, è arrivato il momento di sbloccarsi. I nerazzurri vanno all’assalto del Real Madrid, qualificazione agli ottavi di finale già in tasca ma il sogno di chiudere il girone al primo posto in caso di successo al Bernabeu. Sfida difficile per gli uomini di Simone Inzaghi, mai così in forma però in questa stagione e che dunque ci credono eccome. Occhi puntati, dunque, sul ‘Toro’, che sarà uno dei protagonisti in campo. Anche in chiave mercato, nonostante il rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2026. Si parla del resto di uno degli attaccanti più forti in circolazione.

Inter, ecco il futuro di Lautaro: parla Milito

Lo sa bene Diego Milito. Il Bernabeu evoca ricordi dolcissimi al ‘Principe’ e a tutta l’Inter, per essere stata il teatro della vittoria della Champions nel 2010. L’ex centravanti ha poi segnalato ai nerazzurri chi avrebbe potuto prendere il suo posto, ossia proprio Lautaro. L’investimento interista per prelevarlo dal Racing ha dato i suoi frutti. E ora sempre Milito, intervistato da ‘As’ in occasione della gara di stasera, chiarisce quale sarà il futuro del suo pupillo.

“Lautaro è fantastico – ha spiegato – Ha tutte le qualità per continuare a migliorare, è molto giovane. E le ha di certo per giocare in club come potrebbero essere il Real Madrid o il Barcellona, o altri club di grandissima levatura. Ma lo vedo felice all’Inter e in fondo lui è già in un top club a livello europeo”. Dichiarazioni che possono rasserenare i tifosi interisti, che adesso attendono da Lautaro un regalo speciale questa sera.