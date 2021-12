Calciomercato Milan, addio Theo Hernandez: offerta irrinunciabile

Calciomercato Milan, nuovo assalto a Theo Hernandez: il laterale nel mirino del top club, in arrivo una offerta clamorosa

Theo Hernandez è stato senza dubbio uno dei colpi più felici di mercato negli ultimi anni per il Milan. Il laterale francese ha dimostrato grandissime doti e di essere uno dei migliori interpreti a livello internazionale del suo ruolo, non mancando di farsi valere anche in zona offensiva.

L’intuizione di Maldini si è rivelata giusta ed è uno dei calciatori su cui conta maggiormente Stefano Pioli per le fortune del Diavolo. Visto il suo valore, tuttavia, il Milan deve costantemente guardarsi dall’interessamento dei top club per lui. E da questo punto di vista potrebbe esserci a breve una offensiva davvero difficile da respingere.

Calciomercato Milan, nuovo assalto del Psg: cifra super per Theo Hernandez

Secondo ‘El Nacional’, infatti, il Psg sembrerebbe pronto a tornare alla carica. I francesi vogliono rinforzarsi ulteriormente, nonostante le ultime campagne acquisti faraoniche. I risultati, fin qui, non sono stati esattamente consoni alle aspettative, tanto è vero che la stessa posizione dell’allenatore Pochettino è stata messa in discussione. Hernandez è forse l’obiettivo prioritario per la fascia sinistra, dove Bernat è ancora fermo ai box per infortunio e dove l’inserimento di Nuno Mendes non ha sortito gli effetti sperati.

Dunque, Leonardo è pronto a lanciare l’offensiva per mettere a segno un colpo di grande effetto. La cifra che i francesi intenderebbero mettere sul piatto sarebbe di circa 60 milioni di euro. Un importo che all’interno della dirigenza riterrebbero sufficiente per far vacillare seriamente il Milan e convincerlo a cedere Hernandez, nonostante si tratti, come detto, di uno dei giocatori cardine e a cui non rinunciare. Le prossime settimane, da questo punto di vista, potrebbero dunque essere a dir poco roventi. Una pista di mercato che avrebbe del clamoroso e da monitorare con grande attenzione in vista di gennaio. Il Psg vuole mettere un altro tassello per andare all’assalto della Champions League, un trofeo da provare assolutamente a vincere dopo i corposi investimenti effettuati fin qui.