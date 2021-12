Juventus, Inter e Milan a bocca asciutta | ‘Beffa’ targata Conte

Caccia aperta in difesa per tutte le big storiche del calcio italiano. Un obiettivo potrebbe essere comune ma occhio ad un paio di top club esteri pronti all’assalto

Juventus, Inter e Milan per motivi differenti danno uno sguardo complessivo anche al mercato dei difensori tra gennaio e giugno. I bianconeri infatti hanno da svecchiare un reparto che in ottica futuribile per ora presenta il solo de Ligt, vista l’età avanzata di leader tecnici come Bonucci e Chiellini. La compagine di Pioli invece, già per gennaio, deve provare a sopperire al pesantissimo infortunio occorso a Simon Kjaer, mentre l’Inter osserva da tempo altri difensori in grado di disimpegnarsi al meglio nella retroguardia a tre.

Tutte e tre le storiche del calcio italiano insomma, seppur con modi, necessità e tempistiche diverse, vanno a caccia di difensori. In Serie A a far gola a tutte c’è Gleison Bremer, possente centrale del Torino in grande ascesa dal punto di vista delle prestazioni. Il brasiliano classe 1997 è un leader difensivo indiscutibile alla corte di Juric, e da la sensazione di poter crescere ulteriormente di partita in partita.

LEGGI ANCHE >>> Rischio ‘tradimento’ per Inter e Napoli | Se ne vanno alla Juventus

Calciomercato, niente Inter Juventus o Milan: doppia pista estera per Bremer

Bremer sta quindi alzando sempre di più l’asticella, e per lui potrebbe essere giunto il momento di un salto in una big assoluta. L’Inter e il Milan in particolare, ma anche la Juventus, osservano da tempo la sua crescita e sarebbero pronte a darsi battaglia approfittando del contratto in scadenza nel 2023 col Torino. Cairo chiederebbe non meno di 25 milioni di euro, ma in caso di cessione estiva, con un solo anno ancora di accordo, il patron granata potrebbe vedersi costretto ad abbassare le pretese economiche.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Conte parte all’assalto | ‘Scippo’ a zero alla Juventus

In questo quadro articolato potrebbe inoltre inserirsi presto anche un top club estero a sparigliare le carte delle big di Serie A. Si tratta del Tottenham di Antonio Conte, già suo estimatore ai tempi dell’Inter, e che va sempre a caccia di difensori utili per la retroguardia a tre, considerati anche i recenti problemi di Romero dal punto di vista fisico. La concorrenza si fa folta, e Bremer sembra destinato ad un grande salto con l’ex nerazzurro pronto eventualmente a fare lo sgambetto viste anche le possibilità economiche degli Spurs.