Calciomercato, Conte parte all’assalto | ‘Scippo’ a zero alla Juventus

Antonio Conte e il suo Tottenham insidiano la Juventus. Assalto al big in scadenza a giugno con rischio beffa per il club bianconero

Ci vorranno almeno un paio di sessioni di calciomercato per poter dire che il Tottenham è davvero di Antonio Conte. Un paio di sessioni, ovvero diversi acquisti e tanti milioni di euro spesi. Tanti, ma magari non troppi perché gli ‘Spurs’, soprattutto Paratici potrebbero mettere a segno più di un colpo a parametro zero.

A proposito di possibili colpi a zero, proprio il club inglese viene dato molto interessato a una delle ‘occasioni’ più importanti restando in tema futuri svincolati. Parliamo di Ousmane Dembele, in scadenza a giugno 2022 col Barcellona. La trattativa per il rinnovo è piuttosto complessa, un po’ perché le richieste del giocatore (che guadagna già 12 milioni l’anno) e dell’entourage sono alte, un po’ perché il transalpino è nel mirino di molti top club europei. Vedi il Manchester United e, per l’appunto, il Tottenham. Si parla pure del Newcastle, che con i soldi di Pif top club lo diventerà presto…

Calciomercato Juventus, piace Dembele ma il Tottenham di Conte affonda il colpo

Va detto che l’ex Rennes interessa anche alla Juventus, il problema è che i bianconeri non hanno al momento la forza economica delle società della Premier. Compreso degli ‘Spurs’, che secondo il ‘Mundo Deportivo’ si prepara a tentare il 24enne di Vernon con una proposta di ingaggio più alta. Conte e Paratici sono quindi intenzionati a puntare forte su Dembele, nonostante nelle stagioni in blaugrana ha reso molto al di sotto delle attese mostrando spesso poca professionalità e, sempre, una enorme fragilità fisica. Quest’anno, tanto per dire, è sceso in campo appena tre volte poiché ai box per un infortunio al ginocchio. Vedremo se riusciranno ad accaparrarselo, battendo una concorrenza di spessore in cui è presente la Juve, seppur in maniera molto defilata.