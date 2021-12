La sfida fra Juventus e Genoa è decisiva per il campionato italiano di Serie A: i bianconeri cercano continuità, Shevchenko è a caccia della prima vittoria

La Juventus di Massimiliano Allegri cerca continuità dopo la vittoria in casa della Salernitana. Domani all’Allianz Stadium arriva il Genoa di Shevchenko. Con la nuova gestione dell’ex stella ucraina del Milan, il Grifone non ha ancora trovato una vittoria ed è chiamato a una sfida davvero difficilissima contro la Vecchia Signora. Guarda il video di Calciomercato.it per scoprire tutte le ultimissime su Juventus-Genoa

Sullo sfondo però, continua a tenere banco la questione legata all’indagine della Procura nei confronti delle plusvalenze della Juventus, in quest’ottica bianconeri e Genoa sono legati dall’affare Rovella, che però non ci sarà domani a causa di un infortunio. Nel video di Calciomercato.it analizziamo tutti gli elementi che fanno di Juventus-Genoa una sfida assolutamente da non perdere in questo turno di Serie A.