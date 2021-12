Rischio ‘tradimento’ per Inter e Napoli | Se ne vanno alla Juventus

Caccia aperta per la Juventus ad un nuovo centravanti già per gennaio. Servirà un’operazione low cost quanto meno dal punto di vista del cartellino. Due ipotesi suggestive

L’addio al fotofinish di Cristiano Ronaldo ha inevitabilmente sottratto qualcosa alla Juventus, che è provata a correre ai ripari con Kean senza però inserire nel motore un bomber capace di mettere a referto un numero di gol importante. La squadra di Allegri, come sottolineato dallo stesso tecnico livornese, ha proprio nella fase realizzativa il proprio problema principale. I numeri sono chiari con 16 gol incassati ed appena 20 realizzati ed uno score relativo agli attaccanti in Serie A altamente rivedibile.

Quattro reti per Dybala, tre per Morata, Kean è a due, mentre Kaio Jorge è fermo a zero per un totale di 9 gol complessivi del reparto, che lasciano ben intuire il problema se confrontati agli score di centravanti che ad ora lottano per il titolo di capocannoniere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare a gennaio: prestito con diritto a 35 milioni

Calciomercato Juventus, caccia al bomber a gennaio: da Cavani a Icardi

Alla luce di questa situazione offensiva, secondo quanto sottolineato da ‘Tuttosport’, la dirigenza della Juventus è a caccia di un nuovo bomber già per gennaio. In questa ottica si capisce l’interesse per Dusan Vlahovic, che resta grande obiettivo ma complicatissimo da raggiungere. Appare invece difficile da pensare che Commisso possa cedere il proprio gioiello a stagione in corso e per di più ai rivali della Juventus. In questo senso la società di Agnelli sarà maggiormente orientata su bomber d’esperienza e livello internazionale, ma figuranti nelle liste degli ‘scontenti’, e dunque a buon mercato rispetto al serbo della viola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Conte parte all’assalto | ‘Scippo’ a zero alla Juventus

Il quotidiano sottolinea in particolare due nomi, che potrebbero tornare ancora una volta di moda. Il primo conduce ad Edinson Cavani, vittima di diversi infortuni e complessivamente chiuso da Ronaldo e soci al Manchester United. Il contratto dell’ex Napoli è in scadenza e vorrebbe si guarda intorno per un pronto rilancio. Situazione non troppo dissimile da quella relativa a Mauro Icardi che in sei mesi potrebbe essere rilanciato.