Giuseppe Marotta ha parlato a margine di un evento organizzato dall’Inter Club Regione Lombardia: annuncio sul rinnovo di Brozovic

Il dirigente Giuseppe Marotta è intervenuto a margine di un evento organizzato dall”Inter Club Regione Lombardia’. L’amministratore delegato nerazzurro si è soffermato su vari temi, a cominciare dal cammino di Inzaghi tra campionato e Champions: “Io sono sempre ottimista – dice Marotta – e soprattutto sono in grado di dire che le premesse erano queste”.

Prosegue: “Ciò quelle di poter iniziare la stagione certamente con delle piccole difficoltà di adattamento dell’allenatore, ma poi proseguire positivamente perché c’è un valore di una squadra, c’è un valore di un allenatore e c’è una grande tranquillità da parte della società nel far lavorare tutti gli addetti ai lavori con la massima tranquillità”.

BROZOVIC: “Come mai siamo arrivati fino all’ultimo? Queste sono valutazioni che si fanno in modo strategico. Non è la prima volta che un club arriva ad affrontare questo problema o comunque questa situazione ad un anno dalla scadenza. Non c’è nulla di compromettente se esistono i presupposti per poter continuare”.

Inter, Marotta su Eriksen: “Ancora nessuna novità”

CAMBIO REGOLE RINNOVI: “Prima di arrivare a questo cambiamento credo ci siano tante cose da rimodellare, tanti cambiamenti da fare nell’ottica di un modello calcistico italiano che oggi non è più sostenibile”.

STADIO: “Credo che rappresenti per un club non solo un asset patrimoniale, con le conseguenze positive che si porta dietro, ma soprattutto la propria casa, la casa dei propri tifosi e della propria squadra. Quindi nell’ottica di modernità bisogna andare anche a rivedere un po’ le strutture. I presupposti a Milano ci sono per arrivare a questo risultato. C’è un attività da parte dei due club, da parte nostra attraverso l’amministratore delegato Antonello. C’è una grande sensibilità da parte dell’amministrazione comunale. Credo e spero che si possa arrivare alla realizzazione quanto prima”.

ERIKSEN: “Per adesso non ci sono novità”.